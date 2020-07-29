世銀料中國今年經濟增速放緩至1.6% 逾40年最低

世界銀行最新報告預計，中國經濟增速今年將大幅放緩至1.6%，為1976年以來的最低增速，明年則可望回升至7.9%。

報告指出，中國經濟前景面臨的風險異常突出，經濟復甦戰略應着眼於包容性和可持續增長。世界銀行中國局局長芮澤說，雖然風險非常高，但可以通過良好的政策來緩解；疫情衝擊曝露密切關聯的經濟、社會和環境的脆弱性，進一步突顯經濟向更包容、可持續和綠色增長模式轉型的迫切性，復甦為加快推進這些目標提供了一個契機。

疫情反復持續干擾經濟活動

下行風險方面，雖努力防止新冠病毒傳播，但疫情反復，或持續干擾經濟活動。另全球經濟衰退程度加深，持續時間延長，以及中國與一些主要貿易夥伴的雙邊緊張局勢升級，有機會導致內地經濟復甦脫軌。

上行風險方面，報告說，如果中國國內和全球信心恢復的速度快於預期，且經濟緊張局勢降級，經濟下滑的嚴重程度會降低。

報告稱，中國的經濟情況在近半年發生巨變，疫情和防控措施對供需引發雙重衝擊，雖然供給方面的限制已緩解，並快速採取減低對經濟的影響措施，但內需和外需疲軟，續抑制復甦步伐。

預計中國減貧步伐將放慢

世界銀行認為，政策制定者需要確保貨幣和金融部門政策保持靈活性，以保障流動性充足，市場利率和債券收益率維持低位，減輕家庭、企業和政府的債務負擔。財政政策需要在支持經濟復甦中發揮重要作用。設計經濟刺激措施時，應考慮有助於達致現更加包容、碳中和與綠色的增長。

而促進市場競爭和戶籍制度改革，可望支持中國更長期的增長前景。

報告同時指出，即使經濟活動回升，預計中國減貧步伐將放慢，反映家庭收入增長放緩的影響，如果不採取額外政策措施，料今年脫貧人數將會較疫前預測減少800萬至2000萬人。

中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，上半年GDP下降1.6%。

責任編輯：蒯宇澄

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