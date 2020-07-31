出書《平安經》通篇「xx平安」 吉林副公安廳長遭免職

內地官場怪象不斷，近日吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電，近日被發現著有「奇書」《平安經》，通篇以「xx平安」造句，該書更曾遭吉林省應急管理廳微信公號讚「值得一讀」，引起輿論關注。經調查後，吉林省委周五（31日）通報，決定免去賀電公安廳黨委副書記、常務副廳長職務。

早前有內地網民在微博發布《平安經》內容的照片後，輿論廣泛關注，網民嘲弄並質疑官場拍馬屁文化，學者建議有關部門調查事件。

吉林省委周三（29日）決定成立由省委政法委牽頭，省紀委監委、省委宣傳部等部門組成的聯合調查組，對《平安經》有關問題展開調查，同日更召開民主生活會，傳達省委決定和公安部要求，盡快查清事實。出版該書的群眾出版社周四也發聲明致歉。惟賀電至今未就事件公開回應。

內地傳媒報道，這本《平安經》的內容，通篇都是「xx平安」字眼，包括以「眾生身心平安」、「各性別平安」、「各年齡平安」、「中華機場平安」、「中華火車站平安」等為題，寫有以下內容等：

眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安。 男性平安、女性平安。 初生平安、滿月平安、百天平安、1歲平安、2歲平安... ... 北京首都國際機場平安、北京大興國際機場平安、上海浦東國際機場平安... ... 北京火車站平安、西安火車北站平安、鄭州火車站東站平安... ...

據了解，吉林省應急管理廳微信公眾號在4月9日曾轉發該書，並稱讚「值得一讀」。該號5月亦曾發表作者為張咏的「拜讀感言」，提到「《平安經》作為跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書」。

此外，上月吉林省朗誦藝術協會邀請10多名知名專家、學者、詩人共同參加「助力平安中國、平安吉林建設暨《平安經》公益朗誦活動」研討會。

電商賣299元/本 學者質疑若下屬購買或涉「雅賄」

內媒引述網傳圖片，該書價格為45元（人民幣，下同）。在京東電商平台上顯示，該書24.5萬字，第一版次與第一印次均是2019年12月，定價299元一本。天貓上則是269元每本。但引發輿論關注後，電商平台有關該書的售賣鏈接已經消失。上述文章以及媒體報導的鏈接也大多已消失，或顯示無法打開。

賀電的《平安經》引來議論，除了網民批評，人民日報海外版帳號「俠客島」也揶揄「我今天能寫10萬字，大概下午六點交稿」。

多人質疑本書如何出版，人民出版社已否認由其出版，而群眾出版社工作人員表示不清楚。資料顯示，群眾出版社是直屬於公安部的國家級出版社。

曾出版著作30部 發表論文50多篇

北京大學教授曹和平質疑，出版這樣一本經書「非常奇怪」，又稱以作者的學歷、工作經歷來說，不該有這樣水平的著作。又問誰買了書、銷量如何，如果是下屬或者相關機構買了，這就可能有「雅賄」的嫌疑。中國政法大學教授吳丹紅也有類似質疑，建議相關機構應調查事件。

資料顯示，現年57歲的賀電，吉林梨樹人，博士研究生學歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。現為吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長。他曾主持國家社科基金項目1項、省部級重大項目10項，出版著作30部。並在多家國家級、省級重要學術期刊發表論文50多篇。他還是吉林首屆十大傑出中青年法學家，同時也有諸多社會兼職，如全國公安書法家協會副主席、中國法學會理事等。

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