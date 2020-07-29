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吉林副公安廳長出書通篇「xx平安」 地方部門竟讚「值得一讀」遭諷拍馬屁

社會熱點 13:38 2020/07/29

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內地官場怪象不斷，近日吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電，近日被發現著有「奇書」《平安經》，通篇以「xx平安」造句，該書更曾遭吉林省應急管理廳微信公號讚「值得一讀」，當地省一級朗誦藝術協會並辦了個《《平安經》朗誦活動研討會。

事件引發關注，網民嘲弄並質疑官場拍馬屁文化，學者建議有關部門調查事件。吉林省公安廳工作人員表示，《平安經》是賀電業餘時間的個人行為。人民出版社則發聲明表示，並未同意出版此書，對於假冒該社出書，保留追究法律責任權利。

內地傳媒報道，近日網曝一本名為《平安經》的內容，通篇都是「xx平安」字眼，包括以「眾生身心平安」、「各性別平安」、「各年齡平安」、「中華機場平安」、「中華火車站平安」等為題，寫有以下內容等：

眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安。

男性平安、女性平安。

初生平安、滿月平安、百天平安、1歲平安、2歲平安... ...

北京首都國際機場平安、北京大興國際機場平安、上海浦東國際機場平安... ...

北京火車站平安、西安火車北站平安、鄭州火車站東站平安... ...

據了解，吉林省應急管理廳微信公眾號在4月9日曾轉發該書，並稱讚「值得一讀」。該號5月亦曾發表作者為張咏的「拜讀感言」，提到「《平安經》作為跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書」。

此外，上月吉林省朗誦藝術協會邀請10多名知名專家、學者、詩人共同參加「助力平安中國、平安吉林建設暨《平安經》公益朗誦活動」研討會。

電商賣299元/本 學者質疑若下屬購買或涉「雅賄」

內媒引述網傳圖片，該書價格為45元（人民幣，下同）。在京東電商平台上顯示，該書24.5萬字，第一版次與第一印次均是2019年12月，定價299元一本。天貓上則是269元每本。但引發輿論關注後，電商平台有關該書的售賣鏈接已經消失。上述文章以及媒體報導的鏈接也大多已消失，或顯示無法打開。

賀電的《平安經》引來議論，除了網民批評，人民日報海外版帳號「俠客島」也揶揄「我今天能寫10萬字，大概下午六點交稿」。

多人質疑本書如何出版，人民出版社已否認由其出版，而群眾出版社工作人員表示不清楚。資料顯示，群眾出版社是直屬於公安部的國家級出版社。

曾出版著作30部 發表論文50多篇

北京大學教授曹和平質疑，出版這樣一本經書「非常奇怪」，又稱以作者的學歷、工作經歷來說，不該有這樣水平的著作。又問誰買了書、銷量如何，如果是下屬或者相關機構買了，這就可能有「雅賄」的嫌疑。中國政法大學教授吳丹紅也有類似質疑，建議相關機構應調查事件。

資料顯示，現年57歲的賀電，吉林梨樹人，博士研究生學歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。現為吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長。他曾主持國家社科基金項目1項、省部級重大項目10項，出版著作30部。並在多家國家級、省級重要學術期刊發表論文50多篇。他還是吉林首屆十大傑出中青年法學家，同時也有諸多社會兼職，如全國公安書法家協會副主席、中國法學會理事等。

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