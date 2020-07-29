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美商務部前高官加入台灣聯發科 為其擴大華盛頓業務做說客

國情動向 13:38 2020/07/29

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華為持續被美國圍堵之際，台灣5家電信業者均入列美國國務院的「5G乾淨網路」清單，包括中華電信、遠傳、台灣大、亞太電信和台灣之星。此外，在芯片研發方面，美國商務部前高官威爾遜（Patrick Wilson），將加入台灣的聯發科技（MediaTek），為其擔任說客，該公司正準備擴大在華盛頓的業務。

據路透社報道，威爾遜原任美國商務部的商務聯絡辦公室主任，在中美局勢緊張的情況下，有份負責處理華為和海康威視等事務。他在商務部的任期在上周五（24日）結束，周一（27日）上任聯發科技的政府事務副總裁。

報道引述聯發科總顧問David Su的新聞稿，指威爾遜「將協助為聯發科技提建議，並將我們的聲音帶到國際半導體行業里的重要議題對話中」。

美國國務院日前公布「5G乾淨網路」清單，目的在確保其關鍵電信網路、雲端、數據分析、行動應用、物聯網、5G技術不使用到「不受信任」的設備供應商。在清單中，台灣電信業者中華電信與遠傳率先入列。最新公布的更新名單已有台灣大、亞太電信、台灣之星，代表台灣5家電信業者皆入列。

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