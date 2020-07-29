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【中美角力】新冷戰下中美對立陣營漸形成 各國要「選邊站」陷兩難

國情動向 14:05 2020/07/29

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隨著中美互關閉各自在對方的領館，中美衝突進一步惡化。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周呼籲自由世界聯手對付中國共產黨。越來越多觀察人士關注，中美會像美蘇冷戰時期般分裂成兩大對立陣營。然而，很多國家都不希望選邊站，面對兩難局面。

近日五眼聯盟的步調逐漸一致，新西蘭28日宣布，鑒於《港區國安法》的實施，新西蘭將中止與香港的引渡條約。新西蘭是繼澳洲、加拿大、英國之後，宣布暫停與香港引渡協議的最新一位五眼聯盟成員。而在中國電訊設備商華為5G和南中國海問題上，美國的盟友們也越來越越一致。

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此外，歐盟也慢慢站隊美國。歐盟最新宣布，限制可能被用於鎮壓或監視的技術向香港出口，這是歐盟對中國實施香港《國安法》做出的第一個具體回應。與美國不同的是，歐盟還沒提出對中國政府採取直接行動。

事實上，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前已呼籲，西方國家聯手共同應對共產主義中國。而在日內瓦舉行的聯合國人權理事會上， 白俄羅斯和津巴布韋53個國家簽署了一份聲明，支持中國為香港制定國安法，成為中國陣營一員。

美國智庫蘭德公司的高級防務專家何天睦（Timothy Heath）分析，中美兩大陣營的雛形正顯現，「我們看到美國和中國的經濟在分離。雙方都在努力尋求盟友和夥伴。中美正迫使其他國家作出選擇。他們想知道你是中國的朋友還是美國的朋友？」

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不過，無論各國如何在中美間選邊站，也不希望完全與中國或美國脫鉤。新加玻總理李顯龍曾表示，亞洲人擔心兩件事，一是美國或會與中國在亞洲發生衝突。第二，美國離開亞洲，讓亞洲國家自己保護自己，可見各國要選邊站的確困難，中美對亞洲國家來說都有利益。

此外，歐盟希望該協議能讓歐洲公司更廣泛、更公平地進入廣闊的中國市場，因此在歐洲選民關注的問題上，比如氣候變化以及以制度為基礎的多邊秩序上，仍需與中國合作，歐洲難完全與中國脫鉤。而北京承認歐洲在世界事務中的權利，並大力支持多邊機構，對歐洲來說也是為數不多的真正外交政策資源之一。

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