  • 33°C
香港時間 : 2020729日 (三) 14:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

任美智囊遭罵「漢奸」 網傳華裔學者余茂春遭重慶母校「除名」

國情動向 14:08 2020/07/29

分享：

中美關係惡化之際，美媒早前揭露特朗普政府遏華政策推手之一是華裔學者余茂春。隨後余茂春受到內地媒體和網友關注，更有網民大罵余是「大漢奸」。近日網傳余茂春的母校重慶永川中學，從高考狀元石碑上，將「余茂春」除名。

是重慶永川中學的1979年的文科高考狀元，當年考入南開大學，後來赴美留學。余茂春被母校視為驕傲，將其名字刻在校園的石碑上。但近日網傳片段顯示，有人正鑿去牆上余茂春的名字。出版人鮑樸也在Twitter轉發該片段。

內地網民反應：

你說你出國就出國了，還特麼幫美國人來欺負中國人，還是生你養你的祖國，還是外派的，這種人比殺人犯還可恥

鏟除恥辱，眼不見為淨

不剷掉，誰也不知道。這一鏟反而讓更多的人記住了

可見歷史教科書的可信度

58歲的余茂春赴美求學後，在加州大學伯克利分校獲得歷史學博士學位後，之後進入美國海軍學院任教。據報他是美卿蓬佩奧的首席對中國政策和規劃顧問，也是美國外交政策的頂層人物。蓬佩奧曾讚余茂春「是我團隊的核心。在面對中共挑戰時，這個團隊對我提出建議，以及如何保障我們的自由」。

【中美角力】胡錫進評白宮神秘智囊：余茂春太早離開中國（有片）

【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春

【中美角力】從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府

美國國務院亞太事務助卿史達偉，讚揚「余茂春先生是國寶」，並說「他了解民主與專制統治之間的區別，並且能比我認識的任何人更好地解釋它」。國家安全副顧問博明亦稱余茂春是特朗普政府外交政策團隊的「寶貴資源」。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】胡錫進評白宮神秘智囊：余茂春太早離開中國（有片）
2020/07/22
【中美角力】胡錫進評白宮神秘智囊：余茂春太早離開中國（有片）
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
2020/07/21
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
「對華悍鷹」蓬佩奧謀爭2024總統寶座？美媒解密異動
今日
「對華悍鷹」蓬佩奧謀爭2024總統寶座？美媒解密異動
【中美角力】白宮鷹派為何強調 打擊「中共」非中國？
2020/07/21
【中美角力】白宮鷹派為何強調 打擊「中共」非中國？
【中美角力】從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府
2020/07/24
【中美角力】從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府
政治 特朗普 蓬佩奧 人物 中美關係 中國共產黨 中國 重慶 美國 美國國務院

下一篇文章

【中美角力】新冷戰下中美對立陣營漸形成 各國要「選邊站」陷兩難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕
美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年
美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年
紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難
紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難
「美國外長不懂美國外交」 兩智庫齊批蓬佩奧中美演講
「美國外長不懂美國外交」 兩智庫齊批蓬佩奧中美演講
英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」
英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」
特朗普是習好幫手？美智庫：中國巴不得他連任（有片）
特朗普是習好幫手？美智庫：中國巴不得他連任（有片）