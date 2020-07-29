任美智囊遭罵「漢奸」 網傳華裔學者余茂春遭重慶母校「除名」

中美關係惡化之際，美媒早前揭露特朗普政府遏華政策推手之一是華裔學者余茂春。隨後余茂春受到內地媒體和網友關注，更有網民大罵余是「大漢奸」。近日網傳余茂春的母校重慶永川中學，從高考狀元石碑上，將「余茂春」除名。

是重慶永川中學的1979年的文科高考狀元，當年考入南開大學，後來赴美留學。余茂春被母校視為驕傲，將其名字刻在校園的石碑上。但近日網傳片段顯示，有人正鑿去牆上余茂春的名字。出版人鮑樸也在Twitter轉發該片段。

內地網民反應：

你說你出國就出國了，還特麼幫美國人來欺負中國人，還是生你養你的祖國，還是外派的，這種人比殺人犯還可恥 鏟除恥辱，眼不見為淨 不剷掉，誰也不知道。這一鏟反而讓更多的人記住了 可見歷史教科書的可信度

58歲的余茂春赴美求學後，在加州大學伯克利分校獲得歷史學博士學位後，之後進入美國海軍學院任教。據報他是美卿蓬佩奧的首席對中國政策和規劃顧問，也是美國外交政策的頂層人物。蓬佩奧曾讚余茂春「是我團隊的核心。在面對中共挑戰時，這個團隊對我提出建議，以及如何保障我們的自由」。

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美國國務院亞太事務助卿史達偉，讚揚「余茂春先生是國寶」，並說「他了解民主與專制統治之間的區別，並且能比我認識的任何人更好地解釋它」。國家安全副顧問博明亦稱余茂春是特朗普政府外交政策團隊的「寶貴資源」。

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