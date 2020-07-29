▲ 【北京下雪】北京仲夏7月落「雪」？專家解釋（有片）

仲夏7月之際，北京周二（28日）卻突然「下雪」了，前後持續6分鐘！不少人紛紛拍下這神奇的一幕，片段在網絡瘋傳。對此氣象專家表示，該現象應該不是真正的雪，而是夏季強對流天氣裡的「霰」。



北京日報報道，「閨女快來看，這大熱的天兒下雪了？」家住東城區春秀路11號樓的李先生28日突然發現窗外的異常景觀，不禁喊來女兒一起觀看並拍下影片，片中白色的「雪花」紛紛揚揚。這種奇妙的現象持續了五六分鐘，李先生說他還是第一次見。

不是真正的雪 而是強對流天氣的「霰」

李先生表示，「我一開始以為只是下雨了，可仔細一看，居然是雪！我簡直不敢相信自己的眼睛，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即化了，這不是雪是什麼？」

對此，中國氣象局高級工程師卞贇分析稱，這個時節下雪的可能性幾乎為零。他說，溫度條件必須到0℃附近，才能觀測到雪花。根據北京市氣象局監測數據來看，28日下午雖然出現降雨天氣，可氣溫仍在25—30℃之間，幾乎不可能出現降雪。「時下正值北京『七下八上』的主汛期，極易出現局地強對流天氣，因此出現冰雹的可能性很大。」

▲ 北京七月「雪」景。

氣象學博士、南京信息工程大學大氣科學學院教授智協飛分析稱，李先生看到的現象應該是在夏季強對流天氣裡的霰

霰又叫「軟雹」，人們也常叫它小冰雹，由白色不透明的細小冰粒兒組成。小冰粒會呈現球形、圓錐形、長方形，甚至是雪花形，讓人誤認為是下雪了，其實成因與下雪有根本不同。它類似於冰雹，是高空中的水蒸氣遇到冷空氣凝結而成的。

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