清華大學前教授許章潤否認曾嫖娼　託律師提行政訴訟

▲ 清華大學前教授許章潤否認曾嫖娼 託律師以司法程序跟進

清華大學法學院前教授許章潤早前被指涉嫌嫖娼，遭革除教職和開除公職，他近日首次否認曾經嫖娼，並已經委託北京維權律師莫少平和尚寶軍，透過司法程序解決糾紛。

據港台報道，完成居家隔離的許章潤，昨日（28日）與莫少平、尚寶軍和前律師浦志強會面，並已經簽署律師委託書。許章潤可能向法院提出行政訴訟或向公安提出行政復議，處理當局指控他嫖娼而作的行政處罰。

報道稱，許章潤向律師表示，自己從來沒有嫖娼，亦沒有向官方承認過嫖娼，形容官方認定他嫖娼是構陷和誣陷，當中並沒有任何證據，包括手機通訊紀錄、酒店監控視頻紀錄以及轉賬紀錄等。

清大教授許章潤遭革職 校方指其道德敗壞

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報道還指，清華大學開除許章潤的決定是在他在拘留所期間就已經作出，即是拘留期仍未屆滿，校方已經有決定，公安在拘留期屆滿後，亦不准許章潤拿走行政處罰通知書，他質疑有關做法違反法律程序。

許章潤近年曾多次就國內各種問題發表文章，對當局亦屢有批評。據此前報道，許章潤7月6日被警方從北京的家中帶走，被指涉嫌「嫖娼」，至12日才獲釋回家。許章潤其後表示，他已經被清華大學法學院革除教職和開除公職，對方是以「道德敗壞」為由作出處分。

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責任編輯：游昊雲