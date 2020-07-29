中美關係緊張之際再鬧新矛盾，今次竟然關於小小的種子。美國至少27州驚現懷疑來自中國的不明種子郵寄包裹，美國政府警告收到種子郵包民眾，千萬不要將種子種植，並正安排化驗種子是否有害。中國外交部表示，這些種子郵包上「中國郵政」標籤為偽造。華府對神秘種子高度緊張，皆因種子有可能屬於入侵物種，處理不當或會導致生態災難。

▲ 神秘中國種子驚現美國27州 入侵物種為何令華府緊張

發生了甚麼？

美國多地民眾近日突然收到郵包，打開後發現裏面有一包或數包種子，但未附有任何說明。這些郵包外面的郵寄標籤都有「中國郵政」字樣。

美國網媒Business Insider報道，神秘種子郵包事件在美國至少27州都有發生。另外，加拿大亦有民眾收到這些種子郵包。

華府有何反應？

美國農業部周二（28日）發出公告，要求收到種子民眾將種子和郵包一同保留，並與政府相關部門聯絡。當局警告，不要種植來歷不明的種子。

加拿大政府亦發出同樣呼籲，稱種子可能屬於入侵物種植物，或可能帶有害蟲，或會對加拿大環境有害。

美多州民眾收到寄自中國神秘種子 外交部：假郵件（有片）

中方有何解釋？

中國外交部發言人汪文斌周二稱，中國郵政確認，這些郵包上的郵寄面單屬於偽造，其佈局與信息項等存在許多錯誤。中國郵政已跟美方商討將郵件退回中國，以便中方調查。

汪文斌又指，植物種子為萬國郵聯規定禁止寄運品，中國郵政嚴格遵守萬國郵聯規定，不會寄出種子類物品。

這到底在搞甚麼？

美國農業部稱，今次事件有可能是「刷評騙局」（brushing scam），現時沒有證據顯示事件屬於其他性質。

所謂刷評騙局，即大舉製造商品虛假評價的技倆。網上商家會隨意寄出商品，製造虛假銷售，再以收件人名義發佈虛假評價，來提高商店在網售平台上的聲譽。

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甚麼是入侵物種？

入侵物種（invasive species）是在一處地區出現，但並非源自該地區，並會構成生態威脅的生物物種。入侵物種由於在所出現地區沒有天敵，因此會不受限制繁殖，並消耗大量當地資源，打亂生態平衡，可能導致生態災難。

並非所有不是源自本地物種都是入侵物種。例如，大米、小麥、橙等農作物都源自亞歐非「舊大陸」，玉米、蕃茄、薯仔等則源自美洲「新大陸」，但這些農作物到了另一方仍然會受當地動物捕食，因此受到制衡，未有變成入侵物種。

入侵物種有何例子？

野豬在美國部分地區就可以算是入侵物種。豬最初由歐洲人引入美洲，而野豬是家豬（食用豬）逃到或放生野外後的後裔。野豬會破壞農作物、挖倒樹苗，並間接導致土壤侵蝕，問題在美國南方，尤其是德州最為嚴重。

美國農業部估計，美國野豬數量至少有600萬隻，遍佈35州，每年造成15億美元以上農業損失。

美國有網民去年討論槍械管制時，半開玩笑地問「小孩在後園玩耍時，我如何殺死那3至5分鐘內就會出現的30至50隻野豬」。「30至50隻野豬」（30-50 feral hogs）隨即成為美國網絡潮語，野豬問題嚴重程度亦可見一斑。

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責任編輯：連兆鋒