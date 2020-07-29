中日外長同意重啟人員往來 日方並提關注香港問題

中國國務委員兼外長王毅，今日與日本外相茂木敏充通電話，雙方同意就重啟人員往來，力爭迅速展開協議。據日本外務省，茂木敏充並向王毅轉達，日本對中國船隻屢次進入釣魚島（日稱尖閣諸島）周圍日本領海，以及香港問題的關切。

據中國外交部新聞稿，王毅表示，蛨雙方要積極規劃和推進下階段及「後疫情」時代雙邊交往合作，共同應對各類全球和區域性挑戰，加強各層級各渠道對話交流，推進既有磋商對話機制，鼓勵兩國各部門、各行業和民間地方以穩妥方式增進交流互動，加快設立雙邊人員交往「快捷通道」，為此提供便利條件。

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王毅又提到，中日要努力恢復和擴大互利合作，中方重視日本企業在華復工復產，並採取了一系列支持措施，希望日方也為中國企業在日正常經營提供公平、透明、非歧視的環境。此外，加強國際地區事務中的溝通與合作，努力確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快中日韓自貿區談判等，並應堅持合作抗疫，反對將疫情政治化。

他強調，面對錯綜複雜的國際形勢，中日應慎重妥善處理矛盾分歧，把主要精力聚焦到互利合作上來，共同推動中日關係沿著正確軌道行穩致遠。

茂木敏充則表示，日方願同中方一道，推動兩國關係積極向前發展，保持各層級對話溝通，在做好疫情防控的同時，積極推進人員往來，促進經貿投資合作，支持加快完成RCEP簽署。

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