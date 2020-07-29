【中美角力】中國利用TikTok干預美國大選？ 京批無中生有

TikTok處於中美關係風頭浪尖上，繼美國國務院、國土安全部、美國海軍等，基於國家安全考慮，禁止工作人員在政府發放的設備上使用中國短片社交平台抖音海外版TikTok，有參議員表示擔憂中方利用TikTok干預美國大選。中國外交部回應稱，有關言論屬「無中生有」，希望美方在大選中不要拿中國說事。

促美方不要在大選中 拿中國說事

中國外交部發言人汪文斌表示，中方對美國大選不感興趣，無意也不會干預美國大選。同時希望美方也不要在大選中拿中國說事。

至於TikTok的問題，汪文斌稱美方個別議員的言論屬於「無中生有」，中國政府一貫要求中國企業在依法合規基礎上開展對外合作，敦促美方一些人士端正心態，摒棄偏見，停止動用國家機器打壓中國企業，多做有利於促進中美關係的事而不是相反。

美國共和黨部分資深參議員周二加大對TikTok施壓，要求特朗普政府評估TikTok視頻App可能干涉美國大選的風險。美國參議員魯比奧（Marco Rubio）、科頓（Tom Cotton）及其他議員引述指稱TikTok對敏感內容進行審查，以及據稱中國試圖操縱社交媒體應用上的政治討論。

他們致函美國國家情報總監、國土安全部代理部長及聯邦調查局（FBI）局長稱，非常擔心中共政府可能利用對TikTok的控制，來歪曲或操縱內容，在美國人民之間搬弄是非，達成其希望的政治結果。

美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。TikTok一名發言人稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全。

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責任編輯：彭文彌

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