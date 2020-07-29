中國「南昌艦」騷肌肉 晝夜對岸實彈射擊訓練（有片）

在台海、東海、南海局勢緊張之際，中國055型首艘驅逐艦南昌艦，近日在渤海海域某海島外「騷肌肉」，展開白天和夜間主砲對岸上目標實彈射擊訓練。

央視報道，北部戰區海軍某艦艇訓練中心，近日組織南昌艦等3艘新型艦艇，展開連續10天的海上訓練，南昌艦實彈晝夜射擊，檢驗主砲對陸打擊效能。

報道指出，盛夏的黃海海域氣候複雜多變，而南昌艦、成都艦和大同艦組成的艦艇編隊離開青島某軍港碼頭不久，海面就飄起濃霧，能見度不足百米，3艘艦按計劃向預定海區航行，展開複雜氣象條件下的多課目訓練。當中包括編隊集中火力同時對岸上目標進行打擊。

在晚上，南昌艦亦展開單艦對岸上目標的射擊訓練，岸上的目標被有效擊中。

貼近實戰 檢驗主砲對陸打擊效能

此外，在連日的海上訓練中，南昌艦、成都艦、大同艦還進行了與敵突然遭遇條件下對海攻擊、空中威脅條件下對海作戰、複雜電磁環境下導彈攻擊和防空反導等課目的操演訓練。

海軍某艦艇訓練中心教練艦長劉雲臣表示，這次訓練注重實訓實效、貼近實戰，在跨海域作戰背景下，設置多方向、多維度敵情威脅，練指揮、練協同；實際使用武器訓練著眼實戰，練戰術應用、練實裝操作，提高單艦及編隊遂行各種作戰任務的能力。

【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？

【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）

南昌艦今年1月入列，是今年中國海軍入列的首艘艦艇，也是海軍首艘萬噸大驅加入戰鬥序列。據了解，南昌艦排水量高達上萬噸，具備高度融合的信息獲取和處理能力；具備完整的反艦、防空、反潛能力，擁有百多個垂直發射單元，裝備射程較遠的巡航導彈、融合S波段天線和X波段天線的雙波段雷達，以及其他先進的通信導航設備、電子對抗設備及作戰指揮系統。使南昌艦成為一個攻防兼備的海上作戰指揮中心，亦可領銜掛帥，組成戰力很強的「海上綜合作戰堡壘」。

【中美角力】解放軍雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海

【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道