  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國「南昌艦」騷肌肉 晝夜對岸實彈射擊訓練（有片）

國情動向 16:56 2020/07/29

分享：

在台海、東海、南海局勢緊張之際，中國055型首艘驅逐艦南昌艦，近日在渤海海域某海島外「騷肌肉」，展開白天和夜間主砲對岸上目標實彈射擊訓練。

央視報道，北部戰區海軍某艦艇訓練中心，近日組織南昌艦等3艘新型艦艇，展開連續10天的海上訓練，南昌艦實彈晝夜射擊，檢驗主砲對陸打擊效能。

報道指出，盛夏的黃海海域氣候複雜多變，而南昌艦、成都艦和大同艦組成的艦艇編隊離開青島某軍港碼頭不久，海面就飄起濃霧，能見度不足百米，3艘艦按計劃向預定海區航行，展開複雜氣象條件下的多課目訓練。當中包括編隊集中火力同時對岸上目標進行打擊。

在晚上，南昌艦亦展開單艦對岸上目標的射擊訓練，岸上的目標被有效擊中。

貼近實戰 檢驗主砲對陸打擊效能

此外，在連日的海上訓練中，南昌艦、成都艦、大同艦還進行了與敵突然遭遇條件下對海攻擊、空中威脅條件下對海作戰、複雜電磁環境下導彈攻擊和防空反導等課目的操演訓練。

海軍某艦艇訓練中心教練艦長劉雲臣表示，這次訓練注重實訓實效、貼近實戰，在跨海域作戰背景下，設置多方向、多維度敵情威脅，練指揮、練協同；實際使用武器訓練著眼實戰，練戰術應用、練實裝操作，提高單艦及編隊遂行各種作戰任務的能力。

【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？

【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）

南昌艦今年1月入列，是今年中國海軍入列的首艘艦艇，也是海軍首艘萬噸大驅加入戰鬥序列。據了解，南昌艦排水量高達上萬噸，具備高度融合的信息獲取和處理能力；具備完整的反艦、防空、反潛能力，擁有百多個垂直發射單元，裝備射程較遠的巡航導彈、融合S波段天線和X波段天線的雙波段雷達，以及其他先進的通信導航設備、電子對抗設備及作戰指揮系統。使南昌艦成為一個攻防兼備的海上作戰指揮中心，亦可領銜掛帥，組成戰力很強的「海上綜合作戰堡壘」。

【中美角力】解放軍雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海

【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？
2020/07/28
【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？
【中美角力】美國澳洲增介入南海能力 合建軍事燃料庫
今日
【中美角力】美國澳洲增介入南海能力 合建軍事燃料庫
【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功
2020/07/13
【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功
【中美角力】解放軍今起雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海
2020/07/25
【中美角力】解放軍今起雷州半島以西海域實彈演習 美軍機再飛南海
【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）
2020/07/27
【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）
軍事演習 軍事 兩岸關係 中國 青島 渤海 黃海 南中國海 海軍

下一篇文章

【港區國安法】歐盟27國聯手對港禁運敏感科技 中方嚴正交涉（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難
紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難
「美國外長不懂美國外交」 兩智庫齊批蓬佩奧中美演講
「美國外長不懂美國外交」 兩智庫齊批蓬佩奧中美演講
美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年
美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年
英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」
英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕
特朗普是習好幫手？美智庫：中國巴不得他連任（有片）
特朗普是習好幫手？美智庫：中國巴不得他連任（有片）