美軍「遠征軍」姿態增駐中國周邊 中美開戰風險陡增

中美軍事衝突可能恐正日益升溫。美國減少駐德國美軍,將部隊重新部署至亞太中國周邊沿線地區。美國國安顧問奧布萊恩更稱,美軍必須以「遠征軍」姿態靠前部署,以應對中國和俄羅斯威脅。美軍軍艦軍機在中國周邊活動勢更頻繁,與近年強調走出國門的中國解放軍相遇和擦槍走火機會陡增。

美軍正從全球範圍重新部署兵力應對中國。美國總統特朗普早前決定,將駐德國美軍從3.45萬人減至2.5萬人,中間這9,500官兵部分會調至歐洲其他國家,部分則會調到美國在日本、澳洲、關島、夏威夷、阿拉斯加等美軍基地。

白宮國安顧問奧布萊恩(Robert C. O'Brien)明言,美軍這番調動是針對中國及俄羅斯。他稱,美軍要以比近年更加「遠征」的姿態部署海外:

「為了反制中國、俄羅斯這兩個美國的大國競爭對手,美軍必須以比近年更加靠近前沿,以及更具遠征性質的姿態部署海外。」

(To counter China and Russia, two great-power competitors, U.S. forces must be deployed abroad in a more forward and expeditionary manner than they have been in recent years. )

奧布萊恩指,冷戰時期將大部隊駐扎於如德國的大型基地做法,在今日已經不合時宜,現代戰爭愈來愈強調遠征性質,作戰平台講求遠程、有彈性和耐力,而美國與盟友在印太方向面對冷戰結束以來,最顯著的地緣政治挑戰。

美軍最新調動與奧布萊恩都反映,美國全球軍事戰略正加速轉變。美軍重心由冷戰時在歐洲對付蘇聯,到2000年後中東反恐,再到現在針對中國。美軍人員雖然降低了在中東非洲捲入戰亂、恐襲的風險,但美軍的對手卻從伊拉克候賽因政府、阿富汗塔利班等弱旅,變成與美國接近同一級數的強國,一旦爆發衝突的賭注可能是你死我活。

