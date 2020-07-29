中國黑客被指入侵梵蒂岡及駐港代辦電腦系統 北京回應

在中國、梵蒂岡料就主教任命談判前，《紐約時報》報道，近月懷疑有中國黑客入侵梵蒂岡及駐港代辦的電腦系統。據報這是首次有中國黑客被發現直接攻擊梵蒂岡，勢惹梵蒂岡不滿。

在北京，中國外交部發言人汪文斌重申，中國是網絡安全的「堅定捍衛者」，指調查網絡安全事件時，需要充分證據而不是推測。

《紐約時報》報道，位於美國麻省的網絡安全公司Recorded Future，發現中國黑客過去3個月潛入了梵蒂岡計算機網路，認為是在中梵談判前企圖進行刺探。梵蒂岡官方未有回應報道。

料中梵談判前刺探 或監控港抗議活動

報道指出，一系列侵入活動從5月初開始，其中一次攻擊藏一份文件內。該封由教廷國務卿帕羅林（Cardinal Pietro Parolin）給駐港代辦何明哲（Monsignor Javier Herrera Corona）的信件，內容是就一名主教去世表示哀悼，惟信件附有惡意軟體，黑客從而進入香港教會辦公室電腦以及梵蒂岡的郵件伺服器。

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Recorded Future推斷，推斷攻擊由政府資助的中國組織實施，並指出其名稱為「紅色代爾塔」（RedDelta）。而有關攻擊多半與2018年協議的續約談判相關。中梵預期將在9月開始對主教任命控制權和禮拜場所的地位對話，以更新2018臨時協議。

另外，中國黑客被指侵入駐港系統，亦可能是監控香港抗議活動。官員一直懷疑教會在幫助組織示威者，並提供援助。此前已有報道稱，香港天主教會成員，5月起遭到被認為與中國有關的黑客，用惡意軟體攻擊。

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