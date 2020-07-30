▲ 胡春華頻曝光 為接任下屆總理鋪路？

國務院副總理胡春華最近頻頻出席公開活動，在國家領導人級別中，曝光率僅次於國家主席習近平和總理李克強，坊間對胡春華可能是下屆總理人選的傳聞不脛而走。

胡春華本周已連續兩天出席公開活動，分別是周二（28 日）在北京調研靈活就業工作；前一天（周一，27日）就出席了全國糧食安全省長責任制考核工作動員部署視頻會議。

此外，胡春華這個月還有多次公開露面，包括出席7月9日在北京召開的「全國穩外貿穩外資工作電視電話會議」，要求穩住外貿外資基本盤；10日出席全國擴大農業農村有效投資電視電話會議並講話；14日在浙江義烏主持召開「部分重點省市穩外貿穩外資座談會」；16日主持召開第46屆世界技能大賽工作領導小組第二次全體會議並講話；21日和法國財長勒梅爾共同主持第七次中法高級別經濟財金對話；25日赴江蘇連雲港，督導「穩外貿穩外資工作」。

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在頻頻「亮相」的同時，胡春華還擔任了一個新職務。國務院辦公廳日前公布建立「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」，胡春華為召集人。

據公布，「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」共有30個部門和單位組成，中國商務部為召集單位。副召集人分別是商務部長鍾山、海關總署長倪岳峰、國務院副秘書長高雨。

聯席會議主要職能包括︰統籌推進貿易高質量發展，研究審議相關工作方案和擬出台的重要政策；協調解決推進貿易高質量發展工作中遇到的重大問題；部署推進貿易高質量發展重點事項，督促檢查有關方案和政策落實情況等。

▲ 國務院副總理胡春華這個月多次公開露面，曝光率僅次於國家主席習近平和總理李克強。

胡春華再兼新職 趨活躍有玄機？

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熟悉中國官媒報道規則的人都知道，對中央領導人的報道有嚴格的政治紀律。目前內地官媒對中央領導人的報道，主要是突出國家主席習近平。既非政治局常委，且僅位居副總理職位的胡春華，獲得如此頻繁曝光的機會，難免引起外界的諸多聯想。

事實上，60後、出身共青團系統的胡春華很早就被外界鎖定是中共第六代接班人選。只不過同被視為第六代接班人人選的孫政才數年前因貪腐落馬，胡春華的接棒前景隨之也迅速被外界看淡。

如今距離國家領導人換屆的中共二十大僅兩年多時間，胡春華的頻頻曝光，令他的政治行情也忽然水漲船高。

按照憲法第87條規定，國務院每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同。總理、副總理、國務委員連續任職不得超過兩屆，這意味着，2013年就任總理的李克強，任期將在2023年第14屆全國人大第一次會議上屆滿。

新一屆總理的繼任人必須在人大換屆前一年的中共二十大上，進入中央政治局常委會，因此，李克強的繼任人，必須是2022年秋季中國共產黨第20次全國代表大會選出的政治局常委成員。現屆中央政治局7位常委為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。

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本報記者：嚴正

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