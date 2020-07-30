▲ 華為與美國高通達合作協議 中美5G科技戰綻放奇葩

美國大力封殺華為，但美國晶片製造商高通（Qualcomm）卻與華為解決專利糾紛，並達成一項長期合作協議。美國特朗普政府一直指控華為，是中國政府對美從事間諜活動工具，威脅美國國家安全。中方與華為予以否認，批評特朗普政府無理打壓。

高通周三（29日）宣佈，與華為解決一項長期專利糾紛，會從華為獲得18億美元（約140億港元），一次收取華為過往未支付專利費用。高通又與華為達成多年協議，授權華為使用高通專利技術。高通股價周三市後大漲12%。

美國商務部此前對華為等中國科企實施限制，高通已停止向華為出售晶片，但高通今次與華為專利協議並不在美方限制範圍。

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特朗普政府視高通等企業，為美國5G技術重要發展者。華府2018年阻止當時總部設於新加坡的晶片商博通（Broadcom），以1,170億美元收購高通，原因是認為收購不利美國獨立發展5G技術，令中國優勢更為明顯。

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高通業務分為晶片製造，以及專利授權兩大部分，當中不少都涉及移動通訊。《華爾街日報》稱，高通專利授權業務近年捲入不少糾紛，部分客戶認為高通以其晶片製造商身份作為籌碼，收取不合理專利費用。

高通目前亦正與美國聯邦貿易委員會（FTC）打官司。高通此前在華府反壟斷起訴中敗訴，現時正在上訴。

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責任編輯：連兆鋒