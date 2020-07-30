【中美角力】美眾院「護台法案」辣度超預期：促總統訪台

▲ 【中美角力】美眾議院「護台法案」促總統訪台 勢觸怒大陸

美國國會眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）當地時間周三（29日）提出「防止台灣遭侵略法案」，授權美國總統在大陸一旦向台灣施以武力時，美方動用武力護台；法案更稱，要推動美國總統訪問台灣。

眾議院這一法案，觸及大陸主權及領土「紅綫」，大陸預期會強烈反彈。

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約霍（Ted Yoho）透過新聞稿指出，「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）目的在闡明並加強美國對於武力攻擊發生時防衛台灣的承諾。

約霍提出法案 恐令中美關係火上澆油

新聞稿指出，這項法案採取多項重要步驟，以應對中國大陸對台灣採取的一系列武力行動，以及中國在香港、南海與中印邊境造成的緊張局勢升級。

約霍稱，美國對台灣的戰略模糊最初是為了避免挑釁大陸攻擊台灣，並鼓勵和平關係，但這項戰略顯然以失敗告終。解放軍在台灣海峽引人注目的軍事建設與舉動，加上中方的公然威脅，中方對台灣的意圖已十分明確。

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他在新聞稿稱，美國必須立即採取行動，劃出明確「紅綫」，確保中國不會超越界線。「美國有義務堅定支持台灣，並鼓勵台灣與中國大陸重啟和平關係」。

「防止台灣遭侵略法案」以國會意見指出，在台灣蔡英文總統於2016年上任以來，大陸政府持續加強對台灣的外交孤立與軍事威脅，解放軍近年快速現代化並頻繁在台灣海峽演習，對台灣安全構成明顯威脅。

法案給予美國總統有限國防授權，在台灣遭受大陸的直接武力襲擊、大陸藉武力獲得台灣實質管轄領土，以及台灣人民或軍人遇害或生命遭逢威脅等情況下，美國總統有權動用武力，並採取總統認為的必要與適當措施，確保並捍衛台灣免遭武力襲擊。

大陸一旦對台動武 美總統可下令出兵

法案也要求中國大陸放棄使用或威脅使用武力犯台。法案訂有5年落日條款（sunset clause），即法案有效期為5年。

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法案國會意見建議美國總統在法案生效後盡快發出公開聲明，指出保衛台灣免受中國行為影響是美國政策。此外，在法案生效180天內，美國國防部長需協同國務卿與其他相關聯邦機構首長，應尋求與台灣當局及其他夥伴間建立年度區域安全對話。

法案也建議舉行美台聯合軍演，以及災難與人道救援聯合演習。國會意見也建議台灣配置更多國內資源於提升自我國防實力，包括取得強化不對稱國防實力武器、改革台灣後備體系，以及美台加強合作以強化台灣網路能力。

在美台高階互訪上，法案鼓勵美國總統或國務卿赴台與台灣當局首腦會晤，並歡迎台灣的總統在美國國會發表演說。法案也敦促美國貿易代表在法案生效後180天內，與台灣就雙邊貿易協定展開協商。

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責任編輯：鄧國強

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