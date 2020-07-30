【新冠疫情】內地連續兩日增過百宗確診　專家稱大連疫情或源自進口海產

▲ 內地連續兩日增過百宗確診 專家稱大連疫情或源自進口海產

內地新增確診病例連續兩日破百，國家衞健委30日通報稱，截至當日凌晨，內地新增105宗確診病例，分別3宗境外輸入、102宗本土感染，無新增死亡病例。國家疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日接受內媒訪問時表示，近日大連出現的新冠疫情與北京疫情沒有關係，從時間判斷及大數據分析，大連疫情可能來自境外的海產輸入。

通報稱，境外輸入病例分別為廣東、雲南、陝西，本土病例分別為96宗新疆、5宗遼寧、1宗北京；新增21名無症狀感染者。目前仍有574名患者需留院治療，其中33人為重症患者。

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至於大連此次疫情為何出現較多的年輕患者、輕症及無症狀感染者，吳尊友認為，疫情主要發生工作場所，這些場所以年輕人居多；另外，很多患者在感染初期就被發現，病情未惡化。他指出，大連的疫情已經被控制。

他續指，大連、北京兩地疫情有相似性，都與海產品加工或銷售有關，這些場所比較潮濕、溫度比較低，適合病毒存活。只要有污染，局部區域的病毒就可能越積越多，而且不容易滅活，使得這些地方產生傳播的風險。

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責任編輯：游昊雲

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