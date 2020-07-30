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【香港疫情】鍾南山倡香港全民免費核酸檢測 內地供試劑及人力支持

社會熱點 10:36 2020/07/30

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香港新冠肺炎疫情持續，連日有過百人確診，中國工程學院院士鍾南山指出，香港疫情正處於拉鋸戰，關鍵看防控情況，建議全民免費核酸檢測，如果疫情進一步惡化，應行政上要求所有人檢測；內地應從檢測試劑及人力方面提供支持。

新聞，鍾南山昨受訪時稱，香港疫情已在社區傳染，但不似西方國家是以幾何級數或者是連鎖反應式的指數級增長，說明現在正處於拉鋸戰。

若疫情惡化 應要求所有人檢測

他提到，目前香港防控措施有一定干預作用，認為禁堂食很重要，因食肆是很重要的傳染源。但同時要要加強檢查，發現無症狀患者，然後盡快隔離。

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他建議香港全民免費核酸檢測，如果疫情進一步惡化，應該是行政上要求大家都要檢測。另外要增加檢測材料、人員、加強簡易醫院建設等。

鍾南山指出，香港目前主要的問題不是醫療問題、而是防控問題。他稱，香港的醫療力量還是不錯，病死率就0.7/10萬，在全世界來說都是不錯。內地應提供試劑、檢測及建立方艙醫院的人手支持等。又稱香港要堅決打擊故意出來搗亂、搞聚集集會的人。

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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