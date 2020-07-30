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【中美角力】王毅冀歐方戰略自主公正對華 警惕個別國家挑動對立

國情動向 11:14 2020/07/30

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正值中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧日前發表對華政策演說被稱為「新鐵幕演說」，呼籲自由世界改變中共行為，中美被認為步向新冷戰。王毅表示希望歐方堅持戰略自主，警惕個別國家挑動意識形態對立。

中國國務委員兼外長王毅昨與意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）視像會晤。王毅表示，中方讚賞意方支持並參與共建「一帶一路」的政治決斷，這為中意各領域合作開闢了新前景，提供新動力，相信後疫情時代中意合作還將湧現更多新機遇。中方願積極探討中國「新基建」和「高速意大利」政策對接，在數字化、信息通信、基礎設施、港口建設、第三方市場合作等領域挖掘更多合作潛力。

王毅稱，中歐社會制度不同，應相互尊重、欣賞及借鑒。他強調，中歐不是制度性對手，雙方合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。他希望歐方堅持戰略自主，從自身根本和長遠利益出發，在處理對華關係時秉持客觀、公正和積極態度，堅持中歐正確發展方向，警惕個別國家挑動意識形態對立為其自身私利服務。

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他強調，當前中歐應共同對外發出團結應對全球性挑戰、推進多極化進程的積極信號，為維護以聯合國為核心的國際體系，注入更多穩定性和正能量。

中國外交部引述迪馬約表示，感謝中國在意大利抗疫最困難之際，第一時間提供抗疫物資並派醫療專家赴意，兩國友誼在共同抗疫中進一步鞏固。他又稱，沒有中國保障抗疫物資供應，全球抗疫就不可能取得成功。中國對世界未來的發展不可或缺。意大利方面願推動與中國各領域合作取得更多成果，又願為深化歐中戰略合作、加強在國際事務中的協調發揮橋樑作用。

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