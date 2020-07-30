▲ 【中美角力】美軍機直迫中國經濟心臟 飛近上海不足百公里

中美關係緊張白熱化、兩國在台灣議題激烈角力之際，《環球時報》引述智庫機構指，美國戰機近日曾再次接近中國，其中一架戰機距離內地「經濟心臟」城市——上海不到100公里，呈現更大的擦槍走火風險。

據北京大學的一個智庫機構發布的《南海戰略態勢調查倡議》稱，一架P-8A反潛飛機和一架EP-3E偵察機於26日進入台灣海峽，在浙江和福建沿海附近飛行。該機構在周日上午發布了有關該行動的推文，隨後補充說，美軍偵察機在「接近了福建」和「台灣海峽南部」後飛回。

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該智庫機構在當晚再次發布推文，稱美國海軍的P-8A在上海附近行動，而美國海軍的導彈驅逐艦拉斐爾·佩拉爾塔號（Rafael Peralta）也遵循了類似的路線，並問道「這可能是聯合行動嗎？」

根據該智庫機構的圖示，P-8A距上海不到76.5公里，是近年來美國軍用飛機最接近中國的一次，而另一架軍用飛機距離福建南部海岸約106公里，上述是美軍機連續第12天接近中國海岸。

在P-8A飛近上海之前，北京方面已下令27日關閉美國駐成都總領事館，以回應上周中國駐休斯敦總領事館的關閉。

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責任編輯：游昊雲