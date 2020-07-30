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【中美寒戰】美國首設北極老大 上任即批中國冰上絲路

國情動向 11:26 2020/07/30

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中美北極「真 • 冷戰」。全球暖化令北極成為大國新角力場所，美國政府增設北極政策協調員一職，旨在提升美國在北極地區影響力，同時在對抗中國與俄羅斯北極政策。美國北極政策協調員新官上任，即批評中國「冰上絲綢之路」計劃並不適合北極。

【中美寒戰】美國首設北極老大 上任即批中國冰上絲路

美國國務院周三（29日）任命，資深外交官德哈特（James DeHart）為首任北極政策協調員，在美國政府多個部門就北極戰略協調中代表國務院。德哈特會向美國國務卿蓬佩奧、副國務卿比根（Stephen Biegun）直接匯報，並會向對方提供北極政策建議，以及就北極事務接觸其他國家。

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德哈特稱，華府增設北極政策協調員，代表美國北極政策一個轉折時刻，美國會就北極展開全面外交戰略，維護北極作為和平合作的場所，同時對抗國家安全威脅，並以符合國際慣例，以及對當地居民負責的方式支持北極地區經濟發展。

德哈特批評中國「冰上絲綢之路」構想，稱計劃「令人憂慮」。德哈特指控，中國對基建投資的取態並不適合北極地區。他又提到，俄羅斯2014年吞併克里米亞與美國交惡後，在北極活動愈發頻繁，美國需要維護北極作為北約北方側翼的利益。

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有別於俄羅斯及美國，中國並不是北極地區國家，但中國政府主張，中國在地緣上是「近北極國家」，是北極事務重要利益攸關方。

中國又提出冰上絲綢之路作為一帶一路延伸，構想以原本長年冰封的俄羅斯北方航道，貫通東北亞至西北歐，大幅縮短東亞至西歐現時必經印度洋、蘇伊士運河、地中海的航運距離。

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責任編輯：連兆鋒

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