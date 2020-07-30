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【中美角力】美開聲撐日本：協助監控東海「挑戰日本政府」中國船隻

國情動向 11:57 2020/07/30

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中日關於釣魚島（日本稱尖閣諸島）爭議不斷，駐日美軍司令施奈德(Kevin Schneider)表示，美軍將協助日本監控中國對東中國海有爭議島嶼「史無前例的」侵犯，目前中國船隻準備在附近水域開始捕魚。

據路透社報道，施奈德周三在線上記者會上表示，「美國百分之百絕對堅定地致力於協助日本政府應對這一局勢」。他還說，「它們（中國船隻）一個月進進出出好幾次，如今我們見到它們基本上是在那里停泊，真正挑戰了日本政府」。

施耐德表示，到8月15日左右，東中國海的休漁期即將結束，屆時中國海警和海軍將保護漁船重返爭議島嶼附近海域。

施奈德及其他美軍高級司令官還抨擊中國在新冠疫情肆虐和中美關係急劇惡化之際，推動在亞洲的領土主張。他將中國的行為描述為「侵略性和惡意的」。而中國外交部稱，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，並希望有關方面多做有利於地區和平穩定的事。

稍早前，對於中國軍方已把位於浙江省的軍機基地改到距離尖閣諸島更近的福建省，並急速推進配備殲-11等現代化戰機，日本防衞省認為有必要針對從福建省起飛的所有中國軍機採取緊急起飛標準，才能立即讓日方戰機從那霸基地緊急起飛，阻止中方軍機進入尖閣諸島領空。為監視中國軍機的飛行動向，日本航空自衞隊還將前所未有地全天在東海上空執勤。

石垣市議會通過釣魚島行政地名改為「登野城尖閣」  京稱非法、無效

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