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【中美角力】據報美國擬削減中國駐美外交官數目 雙方正談判

國情動向 11:58 2020/07/30

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中美關係惡化，雙方互關總領事館風波仍未平息。《華盛頓時報》周二（28日）引述美國國務院官員稱，特朗普政府正準備大幅減少中國駐美外交官數量，以達到對等水平，並旨在減輕聯邦調查局（FBI）的追查間諜案的負擔。

據報中美正就平等外交問題展開談判，預計美方將在本周公布消息。

報道指出，美國在華外交官目前有超過200人，而僅中國駐華盛頓大使館，就有245名外交官，還未計中國在紐約、三藩市、洛杉磯及芝加哥的外交官。

美國國務卿蓬佩奧上周演講時曾稱，國務院在各個層級而且在世界各地與中國同行接觸，只是為了要求公平和對等。

減輕FBI負擔

另外，報道表示，美國擬削減中國駐美外交官數目，是為了減輕FBI的負擔。近月FBI已派出2000名特工抓捕中國的間諜及特務，FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）早前曾稱，，該部門平均每10個小時就會審理一宗與中國有關的間諜案。

外交部列美「10大謊言」 反駁間諜、竊取美新冠疫苗知識產權指控

美控中國駐休斯敦領館涉間諜活動 暗示與新冠疫苗研究有關

美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：間諜活動

此外，美國早前下令關閉中國駐休斯敦總領館，有美國高級官員表示，該總領館一直是中國在美國進行間諜活動最嚴重的機構之一。中國曾否認有關從事間諜活動和竊取知識產權的指控，稱是「惡意誹謗」。

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