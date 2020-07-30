美國4大科企澄清中國業務 Google否認與中國軍方合作

亞馬遜（Amazon）、Facebook、蘋果（Apple）及Google美國4大科企CEO當地時間周三（29日）以視像形式出席國會聽證會，就反壟斷議題接受議員質詢。其中，被問到公司與中國關係時，Google否認與中國軍方合作，Facebook指中國竊取美國企業界科技是眾所周知，並認為中國試圖構建另一個建基於不同價值觀的互聯網。

不過，Google及Facebook均稱，沒看到證據顯示，中國有竊取公司的資料。

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聽證會長達5個多小時，4間企業被質疑權力過大、濫用其主導地位，不利同業競爭者及消費者權益。

部分共和黨議員批評Google放棄參與一些五角大樓相關業務，並重申特朗普政府部分人士對該公司中國業務的擔憂。Google母公司Alphabet行政總裁皮查（Sundar Pichai）表示，Google沒有與中國軍方合作。他談到該公司的中國業務時稱，與同行相比，這些業務的性質非常、非常有限。

Facebook：中國竊取美企科技是眾所周知

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）批評中國試圖構建自己的互聯網，重點輸出其與美國不同的價值觀到其他國家，認為當國會利用反壟斷法確保市場競爭力時，捍衛開放與公平的核心價值觀更為重要，讓美國科技經濟成為全球力量。

朱克伯格亦指斥，中國竊取美國企業科技是眾所周知，但Google及Facebook均稱，沒看到證據顯示，中國有竊取公司的資料。

儘管在中國市場擁有大量業務，蘋果公司被問及的有關中國的問題較少。被問到是否平等對待應用程式（App）、是否允許中國的百度快速審批時，行政總裁庫克重申該公司對所有App開發者一視同仁，並盡可能地讓所有應用程式進入。

美國司法部長巴爾（William Barr）此前批評，有美企為了短期利潤屈服於北京，並點名Google、蘋果及微軟等大型科企，過於積極與中共合作。巴爾亦警告，美企領袖要警惕自己可能被利用，或觸及《外國代理人登記法》。

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責任編輯：彭文彌

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