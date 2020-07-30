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英報告：德國是中俄干預歐洲關鍵目標 成「新冷戰的前線」

國情動向 13:52 2020/07/30

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英國智庫最新報告警告，德國是中俄試圖干預歐洲事務​的關鍵目標，德國因此成為「新冷戰的前線」。

英國皇家聯合研究所（RUSI）周三（29日）發布高級研究員坎普訥（John Kampfner）的研究報告《俄羅斯和中國在德國》，提到德國處於中俄在歐洲進行混合干預和影響活動的前線。

報告指出，俄中重新對德國使用的策略不同，俄羅斯基本是政治活動，試圖破壞人們對民主體制的公共信任；中國則主要瞄準經濟資產。而德國嚴重依賴中國市場，讓這種經濟威脅有機可乘。

未來3件大事 攸關歐洲立場

不過，報告分析，中國對一些德國經濟引擎的中型企業進行收購，無論成功還是遭到反對，都導致立場出現變化，讓人們認為中國是戰略競爭者。

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坎普納表示，德國總理默克爾（Angela Merkel）曾經在2014年俄羅斯併吞克里米亞時展現強硬的態度，促成整個歐盟制裁俄羅斯，但她與美國總統特朗普之間的關係甚差，已經造成德國在面對來自中國與俄羅斯的潛在危險時，顯得特別脆弱。

報告認為，美國總統大選、默克爾的繼任人選、下屆德國聯邦國會大選這三件大事，將攸關歐洲的未來與西方世界的穩定。

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