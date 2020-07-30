【中美角力】美財長證實TikTok正受國安審查　本周將向特朗普提交建議

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特朗普窮得只剩「中國牌」 中美關係陷最危100天
中國影片分享平台抖音的海外版TikTok引起美國政界疑慮，美國財長姆欽（Steve Mnuchin）29日表示，財政部旗下的美國海外投資委員會（CFIUS）正對TikTok進行國家安全審查，將會在本周內向總統特朗普提出建議。
姆欽說，向總統提交建議後，對TikTok的處理將會有多項選擇，這是美國政府首次表明TikTok正在受到審查。早在去年底，英媒已報道，CFIUS因為美國國會議員關注TikTok如何儲存個人資料和審查內容，而對TikTok母公司字節跳動以10億美元收購社交媒體Ｍusical.ly的交易進行調查。
Ｍusical.ly 在2014年創立，一直被認為是抖音和TikTok的參考對象，字節跳動收購Ｍusical.ly將它們整合。CFIUS有權強制字節跳動取消該項交易，或者採取其他行動以減低國安威脅。
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而TikTok新行政總裁Kevin Mayer則發文中為TikTok護航，稱美國需要來自中國社交應用程式的競爭，若失去了TikTok，美國廣告商將沒有太多選擇，同時社交媒體競爭將會減弱，而TikTok是由中國公司字節跳動所擁有。
他強調，最重要的是向用戶、廣告商、創作者、以及監管機構展現他們是負責任，同時遵守美國法律，應用程式亦有望為美國創造1萬個新的就業崗位。
另外，外電引述消息人士稱，TikTok母公司字節跳動有部分股東尋求收購TikTok，交易估值為500億美元，折合3900億港元，是今年TikTok預計10億美元收入的50倍，亦高過美國同類企業Snap的企業估值。目前未知字節跳動始創人兼行政總裁張一鳴是否同意交易，但消息人士又指，字節跳動考慮只出售TikTok美國業務。
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責任編輯：游昊雲
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