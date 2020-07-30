▲ 特朗普窮得只剩「中國牌」 中美關係陷最危100天

美國大選2020已進入倒數百天，各項民調反映現任總統特朗普支持率，已被民主黨的挑戰者拜登遠遠拋離。特朗普抗疫工作一團糟，致數月間把民意優勢輸清光。在疫情不止、經濟嚴寒的劣勢下，特朗普似乎只剩下中國牌可挽救選情，預期他在未來近3個月不僅繼續出招遏制中國、且力度會更狠辣。

政治一日都嫌長，何況是延綿半年的新冠肺炎疫情，特朗普（Donald Trump）民意支持度已由去年的高峰急墮谷底。根據路透/易普索（Reuters/Ipsos poll）7月27日至7月28日調查，拜登（Joe Biden）全國支持度為47%，大幅領先特朗普9%。

特朗普在部份民調中，民意支持落後拜登的幅度，更達雙位數字。特朗普如何搶救選情、又或他們選情已有沒有得救，已成國際輿論場熱話。

抗疫令特朗普輸掉民意優勢

美國國內智庫或美國前官員似乎有一致的看法：特朗普輸掉抗疫、拖垮經濟，國內種族問題又不能擺平，內政一團糟的窘境中，只能期望謀求外政有所作為，穩住保守派基本盤－－把中美關係無限地上升到美國安全層次，然後出手打擊中國。

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中央社就引述曾任AIT台北辦事處長的包道格（Douglas Paal）指出，美國大選目前多聚焦在種族、經濟與疫情等議題。但這些都是特朗普的死穴。

NBC民調便指出，有55%受訪民眾對特朗普處理疫情的方式感到不滿，對於何時應該重啟經濟活動，相較於特朗普的建議，有高達7成的民眾更相信自己州長的決定，即使是在共和黨支持者中，也只有53%更相信特朗普。

相反，今年11月的大選中，只有中國尚未成為美國國內熱門議題。包道格直指，為了選舉，特朗普正在努力確保任內美中關係的弱化趨勢，能夠持續下去，以作為他政治遺產。

專家：中美關係最懷時刻未到臨

在此前題下，美國要求中國關閉領館等一幕又一幕美中激烈角力便發生。

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包道格認為，特朗普政府想要好好利用中國牌，擊敗民主黨準總統候選人拜登。他預測，特朗普政府從現在到11月，應會更使勁對中國強硬。「美中關係目前處在70年代以來最低點，但我認為最壞的還沒到來。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）持有相類觀點，特朗普政府官員似乎擔心特朗普不會成功連任，因此有種急迫性，想要把美中關係鎖在對抗中。

打擊中國 特朗普就能穩住民望嗎？

葛來儀表示，特朗普政府將中國視為地緣戰略敵人，決心要與中國建立下一任美國總統無法逆轉的對抗與系統性競爭關係。她說，「離總統大選還有90幾天，我不認為美中關係已經探底，未來可能會有更多『驚異』」。

惟也有外媒分析，美國選民目前最關心的，還是特朗普一團糟的抗疫工作，以及與之相關的醫療及經濟民生問題，特朗普打「中國牌」能否為他沉於低谷的民望注入活水，那是另一個要探討的問題。

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責任編輯：鄧國強

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