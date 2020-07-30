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華為「賠錢」高通5G專利皆大歡喜 百萬軍中撕開缺口

國情動向 14:36 2020/07/30

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【中美5G角力】華為「賠錢」高通5G專利皆大歡喜 百萬軍中撕開缺口

美國晶片製造商高通（Qualcomm）突然宣佈與華為達成合作協議，並解決了高通與華為之間一項專利多年糾紛。華為今次向高通一次支付18億美元以往糾紛專利費用，換取高通長期5G技術合作，在特朗普政府重重封鎖之下，於美國陣中撕開一缺口。高通擺平與華為爭議，與全球主要手機生產商再無專利衝突，更分了中國5G手機市場一杯羹。高通股價美國周三（29日）市後大升12%破頂，亦顯投資者樂見。

華為高通達成和解並展開新合作，對華為來說固有一份政治意味，就高通而言則是一個積極的商業決定。高通專利授權業務向來引起不少爭議，部分客戶認為高通以其晶片製造商身份作為籌碼，收取不合理專利費用。高通專利費糾紛對象此前包括蘋果（Apple），而公司現時仍與美國政府打反壟斷官司。

華為與美國高通達合作協議 中美5G科技戰綻放奇葩

高通去年與Apple解決專利費用爭議後（外界推斷蘋果向高通支付了60億美元，實數沒有公佈），華為成為了高通尚未擺平的最後一家主要企業。高通今次與華為達成長期合作協議，行政總裁莫倫科普夫（Steve Mollenkopf）直言，高通已跟全球所有主要手機生產商，達成為期多年專利合作協議，可將5G技術挑戰轉化成領導機會，以及商業贏利。

特朗普窮得只剩「中國牌」 中美關係陷最危100天

華為2019年已成為，全球僅次三星之第2大智能手機生產商，而市場研究公司Counterpoint Research近日報告稱，上季在中國售出智能手機之中，有3分1能連接5G網絡。因此，高通與其繼續和華為就5G專利爭執，不如正式展開合作直接賺取專利費用來得着數。

值得注意的是，華為與高通新一份合作協議之中，專利並非單向授權，而是互相允許對方使用自家5G專利技術。高通1年半前已跟華為達成臨時協議，每季收取1.5億美元專利費用。特朗普政府過去1年多以來不斷加大封鎖華為，華為此時與美國5G龍頭高通達成長期專利協議，突圍意義不言而喻。

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