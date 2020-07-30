【中美角力】去中國化新招？字節跳動美國股東傳擬洽購TikTok

中國短視頻平台抖音海外版TikTok持續被美國質疑安全問題，因而TikTok尋求擺脫中國背景。據路透社報道，TikTok母企字節跳動（ByteDance）包括Sequoia、General Atlantic等美國基金在內的字節跳動部分股東提議，把TikTok控制權轉至他們手上。同時，有其他財團也表達收購TikTok的意願。

收購交易作價3900億港元

根據報道，包括Sequoia、General Atlantic等美國基金在內的字節跳動部分股東提議，把TikTok控制權轉至他們手上，交易作價以500億美元（約3,900億港元）為估值基準，遠高於美國同類企業Snap的企業估值。同時，有其他財團也表達收購TikTok的意願。字節跳動正在考慮TikTok未來安排。

暫時不確定字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴是否同意轉讓TikTok。有字節跳動管理層近期表示，TikTok估值超過500億美元。

消息人士稱，字節跳動也考慮非整體出售TikTok，只出售TikTok美國業務。暫時不確定美國業務的獨立估值多少。

早前還有消息指，TikTok為擺脫中國背景，打算將總部設於海外，選址包括倫敦。而且該公司今年在美國加州積極招募人才，包括挖角迪士尼前高層主管梅耶爾（Kevin Mayer）出任TikTok的CEO。

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另外，美國方面針對TikTok的行動也未停。美國財長姆欽（Steve Mnuchin）表示，財政部旗下的美國海外投資委員會（CFIUS）正對TikTok進行國家安全審查，將會在本周內向總統特朗普提出建議。