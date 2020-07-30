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滬指窄幅震盪收跌0.2% 兩市成交連續兩日突破萬億元

經濟脈搏 15:19 2020/07/30

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A股今日維持整理態勢，滬指在3300點附近窄幅震盪，收跌0.2%，終止三連升；創業板指走勢相對較弱，盤中跌幅一度超1%。

三大指數今日小幅高開，隨後衝高回落，全日延續震盪，市場人氣再陷低迷，截至收市，滬指報3286.82點，跌0.23%，深成指報13466.85點，跌0.67%，創指報2743.63點，跌0.86%。

滬深兩市成交額略有放量，再次突破萬億元，合計10938億元（人民幣，下同），其中，滬市成交4770億元。北向資金全天淨流出63.38億元，其中深股通淨流出47.63億元。

盤面上看，電力股走強，生物醫藥、農業、建材等板塊均走強。計算機應用、保險、國防軍工、銀行股下跌。

對於近期市場走勢，中原證券指出，當前A股呈現震盪走勢，業績報告期內資金傾向於估值順週期修復，預計未來一段時間內消費和成長板塊估值彈性要弱於週期品種，鋼鐵、煤炭、機械以及電力及公用事業等板塊估值表現值得關注；但長期來看，在流動性充裕條件下，且在經濟景氣度向新興行業輪動過程中，消費、醫藥和科技等主線板塊估值較有韌勁。

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責任編輯：蒯宇澄

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