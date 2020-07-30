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廣州上半年GDP遭重慶超越 會掉出一線城市嗎？

經濟脈搏 15:31 2020/07/30

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內地地方上半年GDP數據近日出爐，10強城市依次為上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、杭州、南京、天津。新冠肺炎疫情之下經濟格局生變，其中重慶超越廣州引發關注，是否意味廣州會掉出一線城市？

有分析認為，重慶與廣州GDP排位變化，主要是疫情特殊影響，短期沒有多大意義，屬於恢復性增長。北上廣深四大一線城市的格局，短期很難撼動。中山大學嶺南經濟學院教授林江也稱，不一定可以用半年的數據，來推測全年的結果。

資料顯示，廣州上半年地區生產總值為10968.29億元，按年下降2.7%；同期重慶GDP為11209.83億元，增長0.8%。換言之，重慶超越廣州，成為GDP排第四的中國城市。另外，南京也首次擠進十強。

廣州外貿跌 重慶高新技術產業發力

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀表示，廣州屬於典型的外向型經濟，因疫情上半年進出口形勢不太樂觀，導致經濟增速回落。數據顯示，上半年廣州市進出口總額4253.6億元人民幣，按年下降7.6%。另今年廣交會也只能網上舉辦。

人口結構也是重要原因。北京大學經濟學院教授蘇劍指出，不同於重慶整體人口淨流出，廣州是典型淨流入地區。疫情之下，工廠工人春節返鄉後無法及時返回，導致工廠復工復產難度加大。

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至於重慶，重慶綜合經濟研究院院長易小光表示，當地經濟恢復增長的主要動力在於促進投資項目、推動進出口，以及在產業能級和結構上下了功夫。高新技術產業、制造業、金融和物流回升顯著，重慶的汽車製造業也實現較快增長，中高端車型成為推動汽車產業復蘇的動力。

廣州關鍵數據優勢明顯 需推動製造業轉向內需 

廣州GDP接連被深圳、重慶超越，會有掉出一線城市嗎？有評論認為，廣州積累多年的發展底蘊和優勢，並不容易失去。而很多關鍵數據上，廣州比起重慶的優勢都極為明顯。

例如人均GDP，廣州去年達15.64萬元，重慶僅7.58萬，相差約一倍。廣州去年城市常住居民人均可支配收入6.5萬元，重慶城鎮常住居民人均可支配收入為近3.8萬元。資金總量方面，今年上半年廣州金融機構本外幣存款餘額6.48萬億元，排第四；重慶為4.24萬億，排第七。

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不過，重慶的超越仍為廣州敲響了一記警鐘。廣州市社會科學院高級研究員彭澎稱，廣州被超越也可能有其「必然性」。一是重慶GDP增速曾多年居全國之首，顯示出重慶改變現有格局的可能性；二是新一輪西部大開發、三峽庫區擴容等政策利好；三是重慶常住人口已突破3000萬，而廣州僅1000多萬。

林江認為，廣州發達的現代服務業，完全可以推動廣州傳統出口導向的製造業向內需轉型，比如加大研發、金融、法律、專利、保險等投入；同時能推動內循環經濟。彭澎則稱，廣州可以抓住新苗頭，近年互聯網集聚區、國際金融城等平台逐漸成型，最重要是讓新型產業的頭部企業和總部入駐。

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