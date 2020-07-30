《三十而已》熱播 余文樂江疏影有望助力檸萌影業上市？

內地劇《三十而已》熱播，3位不同背景女主角顧佳（童瑤飾）、王漫妮（江疏影飾）、鍾曉芹（毛曉彤飾）各自在30歲時面臨不同的困境，反映都市女性真實狀態引起共鳴，是《三十而已》成功的秘訣。

電視界有所謂的「得女性者得收視」，歷經C輪融資、估值曾高達75億元的檸萌影業，投資方已出現騰訊、芒果文創基金、弘毅投資、五牛控股、千毅資本等眾多明星機構，在《三十而已》熱搜不停後，離上市還有多遠？

《三十而已》7月17日在東方衛視首播，並在騰訊視頻同步播出。3位女主角，一位 是生活在金字塔上層的全職太太，但 幸福家庭有了入侵者 ；一位則是深信自己既有顏值又有腦子，永遠值得更好的叛逆者；另一位是標準化的大多數，嫁給事業穩定的老公，卻因寫作愛好偶然賣出高價版權，女強男弱的婚姻瞬間失去平衡。

劇集自播出後 引起大量網友討論， 最新一集講述 王漫妮發現自己做了第三者，與被網友戲稱「海王」梁正賢分手，更吸引到余文樂也在微博發文稱：「點一首《分手快樂》送給王漫妮」，還在留言區回應江疏影：「王漫妮快跑！」

「余文樂祝王漫妮分手快樂」即時成為熱搜，令《三十而已》聲勢更上一層。

內媒《第一財經》就報道， 隨著「她經濟」崛起，都市熟女對生活、工作、婚戀、家庭、消費的態度有着諸多變化。《2018年熟女群體研究報告》顯示，身體健康、升職加薪和減肥成功是熟女對未來生活的最主要期待；約1/4一線城市熟女有戀愛史，但目前處於單身狀態，且捨得在服裝、化妝品、首飾、運動健康產品等方面投資。

《三十而已》3位女主角人設都踩在熟女的關鍵點上，是成功的秘訣。北京電影學院影視金融班創辦人、天使投資人周凱旋認為， 「 得女性者得收視 」 是影視劇火爆的基礎，從《歡樂頌》、《我的前半生》、《都挺好》到《三十而已》都是如此模式，從而實現收視高、口碑高、播放量高。

事實上， 《三十而已》非 檸萌影業首部 熱播劇， 歷經C輪融資、估值曾高達75億元的 檸萌影業，憑藉 《二十不惑》、《小別離》等，已逐漸 在業內站穩腳跟，亦因此 離上市又近了一步。

檸萌影業在2019年曾傳過預上市消息，但未有下文。今次， 經過幾輪融資，投資方已出現騰訊、芒果文創基金、弘毅投資、五牛控股、千毅資本等眾多明星投資機構，雄厚的資本方加之現實題材井噴，檸萌影業有望向資本舞台更進一步。

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責任編輯：孫民