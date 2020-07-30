【中印衝突】解放軍新對手 印度接收首批法國陣風戰機

印度在中印衝突後關係緊張之際，終於接收期盼已久首批5架法國「陣風」戰鬥機，並部署至接近中國邊境地區。陣風戰機性能在歐洲達到一流水平，印度空軍面對飛機數量緊絀問題，引進陣風戰機料有助提升士氣，但印度陣風戰機完全投入運作尚需一段時間。

▲ 【中印衝突】印度接收首批法國陣風戰機 解放軍迎新對手

5架法國達索公司陣風戰機（Dassault Rafale）日前從法國波爾多起飛，在7,000公里旅途中展示了續航和空中加油能力後，周三（29日）降落印度北部城市安巴拉（Ambala）一空軍基地。印度空軍為隆重其事，派出俄製主力戰機蘇-30護航。

陣風是一款多用途中輕型戰機，兼具空戰及對地打擊功能，定位與中國殲-10戰機相同。陣風戰機作戰半徑約900公里，但可掛載副油箱或空中加油擴展航程。陣風戰機可以搭載英法合研「暴風影」（Storm Shadow；法方稱SCALP EG）空對地巡航導彈，射程超過500公里。

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印度從法國採購陣風戰機過程一波三折。印度早在2001年初決定對外採購126架戰機，項目經歷漫長招標甄選後，法國達索公司在2012年入圍，但印度總理莫迪2014年上台擱置項目，2015年訪問法國後決定購買陣風戰機，但數量至有36架，印法2016年正式簽約，現在交付首批5架，另外5架在法國供印方人員受訓。

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英國廣播公司（BBC）報道稱，假如印度同時與中國及巴基斯坦兩面作戰，印度空軍需要42個戰機中隊（1個中隊一般至少12架飛機），但印度空軍目前只有31個中隊。

印度空軍雲集俄式、美式及歐式裝備，雖集各家所長但同時也是弱點。俄美歐式飛機所用彈藥與維修保養均不同，意味印度空軍需要不斷花大力氣給養，這不利印度發展本國軍用航空實力。印度空軍退役元帥Pranab Kumar Barbora亦表示，印度仍需為陣風戰機設立物流鏈和訓練人員，方能形成戰鬥力。

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