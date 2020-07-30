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「去中國化」加劇？ 商務部：99%外資企業稱繼續在華投資

經濟脈搏 16:47 2020/07/30

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商務部表示，根據近期一項問卷調查顯示，99%的外資企業表示將繼續在華投資經營。

新冠疫情、加上中美關係緊張，中國穩外資前景備受關注，「去中國化」恐加劇。中國商務部發言人高峰表示，今年上半年，全國實際使用外資按年下降1.3%，但降幅較首季收窄9.5個百分點，第二季按年增8.4%，外商投資預期和信心趨穩向好。

此外，根據商務部近期的一項問卷調查顯示，99%的外資企業表示將繼續在華投資經營。

高峰提到，今年以來，外商投資法及其實施條例正式實施，全面取消商務領域外資企業設立及變更的審批和備案，營商環境進一步改善，投資自由度便利度進一步提高，外資企業的獲得感進一步增強。

將及時出台新的穩外資舉措

新冠肺炎疫情發生後，外資企業的生產經營活動與中資企業一樣受到嚴重影響。商務部已成立重點外資項目工作專班，會同有關地方和部門為外資企業和重點項目提供服務，幫助解決企業復工復產中遇到的諸如防疫物資短缺、原材料供應不足、外籍商務人員入境等突出困難和問題。

高峰稱，下一步，商務部將在已出台各項穩外資政策措施落實的基礎上，及時出台新的穩外資舉措，繼續為外資企業提供更優質的服務，營造更加法治化、國際化、便利化的營商環境。

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責任編輯：彭文彌

貿易戰 外資 中華人民共和國商務部 中美關係 疫情

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