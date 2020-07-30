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【中美角力】美警告巴西用華為「後果自負」 京：堅決抵制科技合作國別歧視

國情動向 17:01 2020/07/30

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美國持續遊說別國拒絕華為5G，指華為設備有國安隱憂。美國駐巴西大使警告，若巴西選擇華為開發5G網路建設，將自負「後果」。

對此，中國外交部回應指，此類對中國有關企業的指控完全沒有事實依據，中方希望各國都致力於維護公平、公正、開放、非歧視的營商環境，要像堅決抵制種族歧視那樣，堅決抵制全球科技產業合作中的國別歧視。

巴西當局陷入兩難境地

法新社報道，美國駐巴西大使柴普曼（Todd Chapman）告訴環球電視新聞網（Globo），若巴西不接受美國的建議，執意選擇這家中國公司，「我不會說會有報復動作，但會有後果產生」。

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柴普曼表示：「中國政府隨時都可以要求華為傳送資訊。」柴普曼還警告，巴西可能會因為與一家遭美國指稱違反知識產權、同時獲得不公平國家補助導致競爭者居於劣勢的公司簽約，而嚇走外資。

巴西擁有2.12億人口，是拉丁美洲人口最多的國家，明年將就發展次世代電信科技計畫進行招標，而中國是巴西最大的貿易夥伴。美方此次試壓令巴西政府陷入兩難。

外交部：美方打壓中企並非為國家安全

在北京，外交部發言人汪文斌回應指，美方指責華為威脅美國的國家安全，但事實證明，過去30年來，華為在全球170多個國家和地區建設了1,500多個網絡，為228家全球500強企業提供服務，服務超過全球30多億人口，沒有发生一起類似斯諾登事件、維基解密的網絡安全事件，沒有发生一起類似棱鏡門、方程式組織、梯隊系統的網絡監聽監視行為，也沒有任何一個國家能夠拿出華為產品存在後門的證據。

汪文斌說，美方聲稱要維護民主自由，但蓬佩奧等一些美國政客，一再向其他國家施壓，對別國的5G網絡合作建設指手畫腳，公開脅迫其他國家要服從美國的旨意，這是赤裸裸的霸權行徑。

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他說，美方之所以對有關中國企業百般打壓，不是因為國家安全，也不是為了民主自由、公平對等，其真實原因就在於這些企業是中國企業，而且是行業里的領先者。

他強調，希望各國都致力於維護公平、公正、開放、非歧視的營商環境，要像堅決抵制種族歧視那樣，堅決抵制全球科技產業合作中的國別歧視。

責任編輯：尹航

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