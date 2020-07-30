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【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）

國情動向 17:18 2020/07/30

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中美在軍事南海角力升溫，國防部新聞發言人任國強表示，近期南部戰區海軍航空兵組織轟-6G、轟-6J等新型戰機，在南海有關海域開展晝夜間高強度訓練，完成了晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到了預期效果。

任國強指出，今次訓練是年度計劃內的例行性安排，有助於提高飛行員的戰術水平和部隊全天候作戰能力。

對於美國務院早先發表涉南海立場文件聲明，稱中國在南海謀求「海洋帝國」，美國防部指責中國在西沙的演習導致南海局勢不穩定。與此同時，美軍本月兩次派遣「雙航母」赴南海演習。任國強表示，中方堅決反對美方這個聲明。美方罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然違背美方對南海主權問題不持立場的承諾，肆意無端指責中國、挑撥地區國家關係，派遣「雙航母」赴南海演習，這充分暴露美方的「霸權心態」、雙重標準。美方以南海問題的所謂「仲裁者」自居，其實就是南海和平的攪局者、地區合作的破壞者、國家關係的挑撥者。

任國強重申，中國對於南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這一點有著充分歷史和法理依據。當前，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定，相關磋商取得積極進展。中方要求美方停止發表錯誤言論，停止在南海採取軍事挑釁行動，停止對地區國家進行挑撥離間。

他稱，美方在南海「興風作浪」只會讓中方更加堅定地「乘風破浪」，更加堅定地捍衛自己的主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩定。

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