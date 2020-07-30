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NBA中國訓練學校被指「虐待」學員 傳美教練在新疆遭監視

國情動向 17:19 2020/07/30

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NBA再捲涉華爭議。ESPN報道，NBA在中國的訓練學校，被指有教練虐待學員，學院並缺乏文化課教育。

《紐約時報》引述NBA副總裁譚惠民（Mark Tatum）表示，ESPN文章中的指控令人不安，又稱已於去年7月終止了與新疆的籃球學校的合作，並在重新評估中國的NBA籃球學校項目。NBA在2016年起與中國合作在成立籃球學院，3所學校分別位於新疆烏魯木齊、山東濟南及浙江杭州。

新疆籃球學校合作終止 重新評估中國學校項目

報道引述多名工作人員表示，中國教練毆打球員。一位前教練描述自己目睹一位中國教練將球砸到球員臉上，還踢他的肚。

據稱，運動員的居住條件惡劣，一位前美國教練稱。在新疆的訓練營裡，原本給兩個人住的房間有時會住8至10名運動員。消息稱，美國教練經常在新疆受到騷擾和監視；一名美國教練被無故拘留3次；他和其他人由於身為外國人而無法獲得住房。

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新疆訓練營居住環境惡劣 美國教練遭監視

此外，學校與NBA合作之初承諾的文化課教育，也被剝奪了。據報，至少一位美國教練因學校缺乏文化課教育而辭職。而NBA總裁施華(Adam Silver)曾說過，教育是該計劃的核心。

據NBA籃球學校官網介紹，學院球員介乎14到18歲。譚惠民告訴ESPN，包括施華在內的NBA紐約辦公室官員，並不知道球員遭受大量虐待。而據譚惠民稱，在新疆，NBA沒有權力或能力直接處理任何一位本地教練。

這不是NBA的一次捲入涉華風波。去年休斯敦火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在社交媒體上發表支持香港反修例示威的言論，引起中國反彈。施華曾透露，中國政府曾經要求NBA解僱莫雷，但被他拒絕。另外，中國中央電視台亦停播NBA比賽。

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不過，施華願意修復與中國的關係，他早前表示，會繼續與中國及的商業夥伴對話，某些情況下，還會與某些政府官員對話。他稱，NBA在中國有很長的發展歷史。當然，這件事算是我們關係中的一點波折。

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