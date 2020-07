美新招去中國化　「近岸外判」一箭三雕

中美關係陷於低谷,總統特朗普曾揚言美國產業鏈要與中國脫鉤。路透社引述白宮幕僚透露,特朗普政府正致力推動一項新的倡議,鼓勵美國企業把生產設施撤出亞洲,遷移至美國本土、拉美及加勒比海地區。這項「近岸外判(Nearshoring)」計劃雖沒點名針對任何國家,但矛頭實際直指中國。

特朗普的拉美事務首席顧問Mauricio Claver-Carone在接受路透社專訪時表示,該項「近岸外判」計劃可望將300億至500億美元(折合約2,340億至3,900億港元)的美國製造業投資,帶回美洲地區。

他又指出,基礎設施、能源和交通或為首個重點領域。

Mauricio Claver-Carone續指,這實際是「回到美洲(Back to the Americas)」的倡議,包括將一些已外判(Outsourced )給中國的設施,轉移返回美國、拉丁美洲和加勒比海地區,即所謂「近岸外包」作業。

We’re essentially creating a ‘Back to the Americas’ initiative......That would include both returning some facilities outsourced to China back to the United States and basing others in Latin America and the Caribbean in a drive for more so-called nearshoring.