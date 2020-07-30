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美新招去中國化　「近岸外判」一箭三雕

國情動向 17:54 2020/07/30

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美新招去中國化　「近岸外判」一箭三雕

中美關係陷於低谷，總統特朗普曾揚言美國產業鏈要與中國脫鉤。路透社引述白宮幕僚透露，特朗普政府正致力推動一項新的倡議，鼓勵美國企業把生產設施撤出亞洲，遷移至美國本土、拉美及加勒比海地區。這項「近岸外判（Nearshoring）」計劃雖沒點名針對任何國家，但矛頭實際直指中國。

特朗普的拉美事務首席顧問Mauricio Claver-Carone在接受路透社專訪時表示，該項「近岸外判」計劃可望將300億至500億美元（折合約2,340億至3,900億港元）的美國製造業投資，帶回美洲地區。

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他又指出，基礎設施、能源和交通或為首個重點領域。

推動美企產業鏈撤出亞洲　回到美國

Mauricio Claver-Carone續指，這實際是「回到美洲（Back to the Americas）」的倡議，包括將一些已外判（Outsourced ）給中國的設施，轉移返回美國、拉丁美洲和加勒比海地區，即所謂「近岸外包」作業。

We’re essentially creating a ‘Back to the Americas’ initiative......That would include both returning some facilities outsourced to China back to the United States and basing others in Latin America and the Caribbean in a drive for more so-called nearshoring.

他沒有詳細說明擬採取什麼手段，吸引美企回流；但舉例說，政府動用了7.65億美元的貸款，鼓勵柯達公司（Eastman Kodak Co）在美國生產藥物成分，以幫助抵抗冠狀病毒大流行。

Mauricio Claver-Carone又說，美國政府已經在與拉丁美洲和加勒比海地區的國家展開，以幫助它們吸引美國投資者。「疫情清楚地表明，供應商應離美國更近」。

美方新倡議下　中國或受較大影響

他補充說，「近岸外包」倡議不會只著眼於廉價勞動力，而是會建立機制，保護美洲工人權益。該條款已包括於於7月生效的美國-墨西哥-加拿大貿易協定。

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觀察人士指，「近岸外包」倡議雖沒點名針對任何國家，但如付諸實行，受衝擊最大的，相信是位於亞洲的世界工廠－－中國。

分析指，這項措施對美國而言可起一箭三雕的效果：

．推動產業鏈與中國脫鉤，達至遏制中國的意圖。
．產業鏈回到美國，為美國創造穩定供應、並創造就業機會。
．推動美企投資拉美，擴大美國對「後花園」的地緣影響力。

另外，Claver-Carone是下一任美洲開發銀行（IDB）行長的美方候選人。如果他在9月當選，將成爲第一位出任IDB行長的美國人。他表示，他得到了拉美和加勒比海國家「壓倒性的支持」。

他還說，美國希望與中國合作，確保中國在這個地區的放貸操作更加透明。中國駐美大使館未立即回複置評請求。

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責任編輯：鄧國強

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