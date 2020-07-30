五中全會定於10月召開 研究十四五規劃及2035年遠景目標

中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

另外，中共中央7月28日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平主持座談會並發表重要講話，強調要正確認識當前經濟形勢，深入調查研究，以更大的力度推進全面深化改革，積極破解發展面臨的各種難題、化解來自各方面的風險挑戰和巨大壓力，為推進改革發展、戰勝各種風險挑戰凝聚廣泛共識、匯聚強大力量。

習近平指，「我們有堅強決心、堅定意志、堅實國力應對挑戰，有足夠的底氣、能力、智慧戰勝各種風險考驗，任何國家任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」。

以下是中共中央政治局會議要點：

要點一：房住不炒

會議指出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康发展。要做好民生保障，做好困難群眾基本生活保障工作，采取有效措施緩解疫情對青年人就業影響，強化外出農民工就業服務，引導返鄉農民工就近就業。

要點二：經濟貨幣政策

會議指出，要確保宏觀政策落地見效。財政政策要更加積極有為、注重實效。要保障重大項目建設資金，注重質量和效益。貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。要保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，推動綜合融資成本明顯下降。要確保新增融資重點流向制造業、中小微企業。宏觀經濟政策要加強協調配合，促進財政、貨幣政策同就業、產業、區域等政策形成集成效應。

要點三：宏觀調控

會議指出，當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，我們遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新发展格局，建立疫情防控和經濟社會发展工作中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

要點四：擴大開放

會議指出，要全力鞏固農業基礎地位。要更大力度推進改革開放，用深化改革的辦法優化營商環境，實施好國有企業改革三年行動方案，繼續擴大開放。

要點五：聚焦產業鏈供應鏈

會議指出，要提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，更加注重補短板和鍛長板。

要點六：打擊證券違法活動

會議指出，要推進資本市場基礎制度建設，依法從嚴打擊證券違法活動。

要點七：擴大內需

會議要求，要毫不放松抓好常態化疫情防控，健全常態化疫情防控機制，強化醫療衛生物資儲備，加強疫情防控國際合作，以實際行動推動構建人類衛生健康共同體。

要持續擴大國內需求，克服疫情影響，擴大最終消費，為居民消費升級創造條件。要著眼長遠，積極擴大有效投資，鼓勵社會資本參與。要加快新型基礎設施建設，深入推進重大區域发展戰略，加快國家重大戰略項目實施步伐。要以新型城鎮化帶動投資和消費需求，推動城市群、都市圈一體化发展體制機制創新。

責任編輯：游昊雲、尹航