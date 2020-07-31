戰略對抗轉向戰略周旋 中國準備好南海戰爭了嗎？

中美關係自互相關閉領館後急速惡化，近日雙方頻頻在海域軍演，令南海軍事衝突機會陡增。不過，官媒近日頻吹風「戰略回旋」，似有意降低對抗調門，為南海衝突降溫。

《環球時報》周四發表評論文章，稱中美博弈關鍵看誰能夠穩住不亂陣腳，國家安全不是越多越好，比較充裕地夠用就行了，讓中國的對美戰略大周旋變得愈發強勁有力。文章指，「美國在中國問題上走極端，國家安全概念無限泛濫」，「中國切不可像美國那樣神經過敏，把什麼都拿國家安全的視角掃描一遍。」

文章引用當年美蘇爭霸，稱當年蘇聯正是因為與美鬥爭變得僵化，經受不起任何內部變化最後垮掉。國人最擔心的是美國的打壓會把中國壓得保守封閉了，放不開了，對美鬥爭成了社會運行的主旋律，那就糟了。

《環球時報》總編輯胡錫進一周前也曾表示，中國不會與美國打新冷戰，應與美開展戰略周旋，最終「將拖垮對方」。

高層新定調 要保持戰略定力

有分析認為，此前中國對美策略是以牙還牙、對等制裁，但如今正開始從戰略對抗轉向戰略周旋，應是高層因應7月以來中美關係自由落體式惡化之後，作出的最新定調。具體包括要專注做好自己的事，不隨美國起舞，保持戰略定力。

這種對美策略的轉向，主要有三方面原因。一方面，是避免對美國以及西方世界對華制裁動作的同量級反應，容易令大國之間陷入相互印證和相互升級的負面效應中，令雙方在民族主義情緒中擦槍走火。

另一方面，是雙方各自內部都存在鷹派和鴿派力量，而以牙還牙的做法，無異於各自的鷹派相互送彈藥，以戰勝各自的鴿派力量，令雙方內部失衡，若雙方均以鷹派話事，局面失控的風險將大大增加。

外部環境惡化 「五眼聯盟」罕有達成一致

第三方面，是近期外部環境的惡化並非來自美國一方，而是「五眼聯盟」已罕有達成一致，均向中國拋出戰爭牌，並且日本和印度也有可能加入反華一方，可以實現切實的「聯合行動」。

有分析稱，近期局勢惡化令軍事衝突風險增加，令高層對戰爭幾率、軍事實力，及衝突後的全球影響重新評估，作出「戰略周旋」的調整。

事實上，對於戰火逼近，北京從軍方到民間也在進行某些準備。上周北京市政府已開始在各小區張貼告示，告知民眾「如何應對轟炸和核彈」，內容在網絡上熱傳；上海市松江區和長寧區則在7月22日舉行「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。一種「備戰備荒」的氛圍正在上升。

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本報記者：潘攀