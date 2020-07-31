【中美角力】冷戰陰影下歐盟如何站隊  成為中美角力焦點

正值中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧日前發表對華政策演說被稱為「新鐵幕演說」，呼籲自由世界改變中共行為，中美被認為步向新冷戰。美國要拉攏盟友合力對抗中國，歐洲成為中美力爭焦點，也令歐盟選邊站壓力大增。然而，歐盟或許會對中國更強硬，但很難與美國採取一致行動。

美國要完成對中國的包圍圈，歐洲肯定是重要戰場。目前，五眼聯盟─加拿大、澳洲、英國及新西蘭雖然對美國未息步步緊跟，但基本上是同一陣線，然而，「港區國安法」公布後，歐盟也作出了具體回應，限制可能被用於鎮壓或監視的技術向香港出口等，與美國不同，歐盟還沒有提出對中國政府採取直接行動。

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歐盟不欲與美國同一步伐，一是基於特朗普上場後，美歐在多方面有分歧，歐盟主要國家仍希望保留獨立性，不想被視為美國「馬仔」；其次，歐盟主要國家不欲犧牲與中國的貿易關係，也期望在國際事務上與中國有合作空間。

特朗普總統上台後，在特朗普「美國優先」的政策下，美歐在貿易上糾紛頻生；美國相繼退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等國際組織，又退出氣候變化《巴黎協定》、伊核問題全面協議、《中導條約》《開放天空條約》等國際協議。最近，美國還正式退出了世界衛生組織。美國這些行為均令歐洲甚為不爽。

歐盟對外關系委員會亞洲計劃的主管揚卡·厄特爾（Janka Oertel）稱，雖然對歐洲來說，在中美之間保持相同的距離不可行也不可取，但是，在當前大西洋兩岸信任度降低的情況下，歐美聯手對中國採取統一行動還是有限。

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厄特爾說，歐盟成員國還是願意在歐洲選民關注的問題上，比如氣候變化以及以制度為基礎的多邊秩序上與中國合作。厄特爾說，美國最近三年的政策也給歐洲帶來了極大的疲勞。

巴黎戰略研究院國際發展部主任尼古拉斯·里戈（Nicolas Regaud）最近在外交官網站撰文稱，中國在歐洲沒有提出意識形態的替代品，也不構成生存威脅。北京尋求在不施加政治觀點的情況下與歐洲進行貿易和發展經濟關係。因此，對歐洲來說，在沒有個人利益或價值觀受到威脅的情況下，捲入與中國的衝突是不合理的。

這番說話很明顯並不認同美國認為中國威脅「自由世界」的言論，並不相無端捲入中美之爭，歐盟更希望尋求履行開放其經濟的承諾。

當然，中國也極希望拉攏歐洲，以打破美國圍堵。外交部王毅最近同意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）視像會晤稱，中歐社會制度不同，應相互尊重、欣賞及借鑒。

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他強調，中歐不是制度性對手，雙方合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。他希望歐方堅持戰略自主，從自身根本和長遠利益出發，在處理對華關係時秉持客觀、公正和積極態度，堅持中歐正確發展方向，警惕個別國家挑動意識形態對立為其自身私利服務。王毅這番說話，正正是意有所指。

當然，在中美之間日益加深的相互敵對成為全球政治主軸的背景下，歐洲在兩者之間選邊站的壓力越來越大。以封殺華為的例子，歐洲多國最初也不想聽從美國指揮，但在美國連番施壓下，歐洲多國最終將華為拒諸門外。而且，中歐在意識形態存著巨大差異，如果中美全面陷入冷戰，歐盟很難不站在美國一方。

本報記者 高青

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