▲ 【中美角力】蓬佩奧：休斯頓中國領館是「間諜巢穴」（有片）

美國國務卿蓬佩奧出席國會參議院外交關係委員會聽證會時，談及美國應對中國的情況，稱國際社會支持美國的政策，包括加強在南海的海上演習、以及反對在國際5G網絡使用中國技術。蓬佩奧說，美國視中國共產黨為中心威脅，形容早前被美國要求關閉的中國駐休斯敦總領事館是「間諜巢穴（den of spies）」。

中國外交部早前就美國要求中方關閉駐休斯敦總領事館事件發文，批評美國在事件中散布謊言；而指控中方利用領事館從事間諜或其他顛覆行為，是有違外交常識、非常荒謬的舉動。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周四在參議院外交關係委員會（Senate Foreign Relations Committee）作證時，再度表現出對中國的強硬立場，反映了華盛頓和北京之間日益緊張的局勢。他稱，「我們看到了中國共産黨的本來面目：它是我們這個時代的主要威脅」。

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華盛頓和北京近日分別關閉了對方國家的一個領事館。美國關閉了中國在休斯頓的總領館，中國關閉美國在成都的領館進行報復。美國總統特朗普7月14日簽署《香港自治法》，還另外簽署行政命令，終止香港在美國法律下的特殊地位，以回應中國對香港的行動。

蓬佩奧說，「我們關閉了休斯頓領事館，因爲那裏是間諜巢穴」。他說，就美國而言，無論是共和黨（總統）還是民主黨（總統），沒有像特朗普總統這樣面對中國的惡意行爲時咄咄逼人。

We closed the consulate in Houston because it was a den of spies.

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他舉例，美國司法部正在嚴厲打擊中國的知識產權盜竊行爲，制裁了中國領導人在新疆的暴行，對支持中國當局在新疆暴行的企業實施了出口管制。

路透社報道，這是蓬佩奧國務卿15個月來首次在外交關系委員會聽證會上公開作證，討論國務院的年度預算請求。

責任編輯：鄧國強

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