【中美角力】蓬佩奧：休斯頓中國領館是「間諜巢穴」（有片）

美國國務卿蓬佩奧出席國會參議院外交關係委員會聽證會時,談及美國應對中國的情況,稱國際社會支持美國的政策,包括加強在南海的海上演習、以及反對在國際5G網絡使用中國技術。蓬佩奧說,美國視中國共產黨為中心威脅,形容早前被美國要求關閉的中國駐休斯敦總領事館是「間諜巢穴(den of spies)」。

中國外交部早前就美國要求中方關閉駐休斯敦總領事館事件發文,批評美國在事件中散布謊言;而指控中方利用領事館從事間諜或其他顛覆行為,是有違外交常識、非常荒謬的舉動。

蓬佩奧(Mike Pompeo)當地時間周四在參議院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)作證時,再度表現出對中國的強硬立場,反映了華盛頓和北京之間日益緊張的局勢。他稱,「我們看到了中國共産黨的本來面目:它是我們這個時代的主要威脅」。

「美正嚴厲打擊 中國知識產權盜竊活動」

華盛頓和北京近日分別關閉了對方國家的一個領事館。美國關閉了中國在休斯頓的總領館,中國關閉美國在成都的領館進行報復。美國總統特朗普7月14日簽署《香港自治法》,還另外簽署行政命令,終止香港在美國法律下的特殊地位,以回應中國對香港的行動。

蓬佩奧說,「我們關閉了休斯頓領事館,因爲那裏是間諜巢穴」。他說,就美國而言,無論是共和黨(總統)還是民主黨(總統),沒有像特朗普總統這樣面對中國的惡意行爲時咄咄逼人。

