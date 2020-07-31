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中國7月官方製造業PMI連升兩月至51.1勝預期 需求回暖

經濟脈搏 09:23 2020/07/31

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內地經濟在後疫情時代持續修復，國家統計局今日公布，中國7月製造業採購經理指數（PMI ）為51.1 ，比上月上升0.2 個百分點，好過市場預期，並創4個月以來高位，連續5個月位於臨界點以上。

從企業規模看，大型企業PMI為52 ，比上月微落0.1個百分點；中型企業PMI為51.2 ，上升1個百分點；小型企業PMI為48.6，下降0.3個百分點。

其中，生產指數為54，比上月上升0.1個百分點，連續5個月高於臨界點，表明製造業生產量持續增長。新訂單指數為51.7，比上月上升0.3個百分點，連續3個月回升，表明需求逐步回暖。其中，造紙印刷、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業復甦增強。

製造業進出口有所回暖，本月新出口訂單指數和進口指數分別為48.4和49.1，高於上月5.8和2.1個百分點，但仍處於榮枯線下。

企業用工景氣度略有改善，從業人員指數為49.3 ，比上月回升0.2個百分點，但仍處於榮枯線下。企業預期進一步好轉，生產經營活動預期指數為57.8，高於上月0.3個百分點。

至於非製造業商務活動指數為54.2，比上月小幅回落0.2個百分點。7月綜合PMI產出指數為54.1，略低於上月0.1個百分點。

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