【立法會選舉】藍韜文譴責DQ決定 劉曉明促英國停止干涉香港事務

本港12名民主派立法會選舉參選人，昨被裁定提名無效。英國外相藍韜文（Dominic Raab）昨發聲明譴責有關DQ的決定，稱他們明顯因政見而被取消資格。中國駐英國大使劉曉明昨促英方尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政，避免中英關係受到進一步損害。

劉曉明又說，如果英國將中國視為一個敵對國家，將「付出代價」。

藍韜文昨在聲明提到，DQ參選人的決定，破壞「一國兩制」完整性，以及《中英聯合聲明》和《基本法》所保障的權利和自由。他稱，香港當局必須恪守對香港人的承諾。

促英勿在錯誤道路上走遠 否則自食其果

中國駐英國使館發言人批評，英方再就涉港問題指手畫腳，干涉香港事務和中國內政，中方強烈不滿和堅決反對。強調香港選舉主任裁定一些人提名無效，是嚴格根據基本法、香港國安法和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規。並稱被DQ人士言行均突破法律底線，參選絕不為效忠香港特區，不是為了維護「一國兩制」。

中方再次敦促英方認清香港已經回歸中國的事實，立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。

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中英關係遭「嚴重毒化」 責任全在英方

劉曉明昨亦就中英關係舉行中外記者會，亦指摘近期英方在涉港和涉疆問題上，一再違反國際關係基本準則，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重干擾香港穩定與繁榮，嚴重毒化中英關係氛圍。又斥英方不履行國際義務，違背自身承諾，改變BNO政策，暫停與香港引渡協定，擾亂香港人心，干擾香港國安法實施。指中英關係遭遇困難，責任完全在英方。

他提到，英國一些政客抱守「冷戰思維」，大肆渲染「中國威脅」，將中國視為「敵對國家」，揚言要與中國全面「脫鉤」，甚至叫囂要對中國發動「新冷戰」。又提到英國禁用華為5G。

他警告，與中國「脫鉤」，就是與機遇、發展和未來「脫鉤」。促英國在關鍵歷史節點，都頂住外部壓力，做出正確的戰略抉擇。

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