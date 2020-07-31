▲ 【中美角力】蓬佩奧炫耀外交圍堵中國成果：潮流正轉向

中美角力白熱化，美方炫耀拉攏盟友圍堵中國成果。美國國務卿蓬佩奧當地時間周四（30日）在參議院外交關係委員會作證時稱，美國針對中國的外交努力已經奏效，國際社會在覺醒，「潮流正在轉向（Tide is turning）」。

蓬佩奧（Mike Pompeo ）當天在參議院外交關係委員會就國務院的年度預算以及美國外交政策作證時，把中國稱爲「我們這個時代的主要威脅」，並說，美國對中國採取的強硬政策正在獲得國際社會的支持。

蓬佩奧稱「美推動國際社會的覺醒」

「我們積極的外交行動，推動了國際社會對中共威脅的覺醒。參議員們，潮流正在轉向」，蓬佩奧稱。

Our vigorous diplomacy has helped lead an international awakening to the threat of the CCP. Senators, the tide is turning.

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蓬佩奧再列舉一連串例子：

有30多個國家禁止使用不可信的5G供應商

丹麥拒絕中共對其報紙進行新聞審查的企圖，並對北京在北冰洋的活動感到警覺

瑞典關閉了境內所有的孔子學院

立陶宛情報部門首次把中國列爲潛在的威脅

印度禁止使用106個中國的應用程式（app）

美國、澳大利亞、印度、日本和英國加大了在南中國海的海上軍事演練

他說，在多邊環境減緩中方威脅的勢頭也在加強，這包括：

所有東盟十國堅持南海爭端必須在國際法的基礎上得到解決

日本率領7國集團回應中國在香港實施國家安全法

歐盟也對國安法表示反對

美歐建立專門針對中國的對話渠道

美、澳、印度和日本重整四方聯盟

「對華政策跨國議會聯盟」的成員日益增多

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蓬佩奧又稱，美國國務院和國防部各有20多項努力，著力打造一系列的外交關係，包括建立或強化聯盟，並說服其他國家。「美國做好了帶頭對抗中共的準備。當他們行動起來的時候，我們會站出來支持他們」。

不過蓬佩奧承認，由於中國的經濟實力，組建一個針對中國的國際聯盟是困難的。

對於會否有更多措施針對中國，蓬佩奧回答議員提問說，美國正在計劃針對中國在新疆地區侵犯人權的問題採取新的措施。「我不想走在最終決定的前面，但是你們可以放心，會有進一步行動」。

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責任編輯：鄧國強

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