【中美角力】蓬佩奧炫耀外交圍堵中國成果：潮流正轉向

中美角力白熱化,美方炫耀拉攏盟友圍堵中國成果。美國國務卿蓬佩奧當地時間周四(30日)在參議院外交關係委員會作證時稱,美國針對中國的外交努力已經奏效,國際社會在覺醒,「潮流正在轉向(Tide is turning)」。

蓬佩奧(Mike Pompeo )當天在參議院外交關係委員會就國務院的年度預算以及美國外交政策作證時,把中國稱爲「我們這個時代的主要威脅」,並說,美國對中國採取的強硬政策正在獲得國際社會的支持。

蓬佩奧稱「美推動國際社會的覺醒」

「我們積極的外交行動,推動了國際社會對中共威脅的覺醒。參議員們,潮流正在轉向」,蓬佩奧稱。

Our vigorous diplomacy has helped lead an international awakening to the threat of the CCP. Senators, the tide is turning.