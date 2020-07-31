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【中美關係】崔天凱盼美重回正軌 「中方仍願本著善意誠意發展中美關係」

國情動向 10:35 2020/07/31

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中美關係急劇惡化之際，中國駐美大使崔天凱近日美媒POLITICO網站發表文章，稱中美關係的前途命運還是在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏，中方仍願本著善意和誠意發展中美關係，希望美方能重回正軌。

另外，中國駐英大使劉曉明昨指摘，美國政客在大選想把自己的問題歸咎於中國，挑起新冷戰，但強調中國對任何冷戰、戰爭都不感興趣，又稱中國不是美國敵人，而是朋友夥伴。

中國駐英大使：中國對冷戰、戰爭不感興趣

崔天凱表示，美國國務院早前悍然要求中方限時關閉駐休斯敦總領館，這罕見舉動令世人震驚，批評美方此舉令領區人民申辦領事證件不便，阻礙雙方人文交流，損害兩國合作。認為這是美方一些人妖魔化中國、製造中美意識形態對抗的一步，但無知、傲慢、短視甚至仇恨不能成為對外政策的基礎。

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他又提到，有人企圖全盤否定美歷屆政府對華政策，但兩國交往的歷史應予銘記，並稱兩國建交基於尊重彼此不同制度，尊重彼此核心利益。40多年雙邊關係發展歷程有順境有曲折，證明中美合則兩利、鬥則俱傷。而遵循上述原則是中美關係不斷發展並造福兩國人民和世界的基礎。

崔天凱並說，一些人包括美方一些政客企圖在中國人民和中國共產黨之間搞對立，這注定不會得逞，指中國共產黨得到5千年中華文明的滋養，找到的是一條最適合中國的發展道路，中國政府享有中國人民廣泛支持。

中美前途命運在對話合作

他指出，如果非要選邊站隊，中美乃至所有國家都應選擇站到歷史正確一邊，做好自己的國家治理，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。「世界需要的是團結一致，而不是加劇分裂。各國應互為夥伴而非假想敵」。

他強調，中美關係前途命運在對話合作，實現不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏。中國的對美政策沒有變化。他解釋，本周中方根據對等原則要求美方關閉駐成都總領館，僅是對美方關閉中國駐休斯敦總領館的正當和必要反應，符合外交慣例，也是主權國家的應有權利。「我們仍願本著善意和誠意發展中美關係，希望美方能重回中美關係發展的正軌。」

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責任編輯：林佩怡

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