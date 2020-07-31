  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 11:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

路透社：疑與中國有聯繫黑客　圖竊Moderna新冠疫苗機密

社會熱點 11:43 2020/07/31

分享：

路透社：疑與中國有聯繫黑客　圖竊Moderna新冠疫苗機密

路透社獨家報道說，根據美國一名追蹤中國黑客行動的安全官員的說法，疑與中國政府有關聯的黑客在今年早些時候，把研發新冠疫苗的美國生物技術公司莫德納（Moderna）作爲網絡襲擊的目標，以竊取有價值的數據。

上星期，美國司法部對34歲的李曉宇和33歲的董家志提出了11項控罪，指控他們10多年前就開始對世界各地的電腦進行黑客攻擊，並盜取了大量的商業秘密以及其他數據。起訴書說，這兩名被告在最近對三個參與新冠疫苗醫學研究的美國目標發動襲擊。

與美國上周宣布起訴兩中國人有關？

當中，對馬薩諸塞州一家正在研製新冠疫苗的生物技術公司的電腦網絡，「進行了偵察」，看是否存在安全漏洞。

【中美角力】外交部列美「10大謊言」 反駁間諜、竊取美新冠疫苗知識產權指控

中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密

設在馬薩諸塞州的莫德納今年1月宣布研發新冠病毒疫苗，是最早進行疫苗研發的大公司之一。公司研發的疫苗7月27日進入臨床實驗的最後階段。

莫德納公司向路透社證實，他們正在與美國聯邦調查局進行接觸，並且被告知在上周的起訴書中提到的黑客團體對公司展開的可疑“信息偵察活動。

Moderna的疫苗猴子實驗結果正面

美國政府對莫德納投入了近5億美元。莫德納將展開第三期測試，於3萬名沒有呼吸系統疾病的成人身上測試。自願接受測試者將會隨機選出，一半人於相隔28日的時間注射兩劑100微克劑量的疫苖，以測試疫苖能否有效抵抗新型冠狀病毒，另一半人則接受安慰劑。

【新冠肺炎疫苗】美專家：不怕中國新冠疫苗研發捷足先登

【新冠疫情】中國製新冠疫苗二期測試效果佳 到巴西作最後階段測試

莫德納的猴子實驗結果正面，證實疫苗成功降低病毒傳播風險。

中國也在加緊研製疫苗。中方目前還沒有對這個報道作出反應。中國外交部發言人一貫表示，中國一直是網絡盜竊和襲擊的主要受害者，並說中方堅決反對並打擊黑客行動。

【新冠肺炎】康希諾生物新冠疫苗 獲批解放軍內部使用

【肺炎疫情】中國建成全球最大新冠肺炎疫苗工廠 宣稱年產1億劑

【新冠肺炎】滬專家：中國疫情已結束 藥物疫苗為未來而造

【新冠疫情】量產前重要步驟 中國疫苗在阿聯酋開展第3期試驗

【中美角力】美情報部門警告中國竊新冠疫苗資料 京批美栽贓別國

【中美 疫情】特朗普：美國恐死逾10萬人　「我不想用中國疫苗」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【新冠疫情】中國製新冠疫苗二期測試效果佳 到巴西作最後階段測試
2020/07/22
【新冠疫情】中國製新冠疫苗二期測試效果佳 到巴西作最後階段測試
中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密（更新版）
2020/07/22
中美諜戰內幕曝光　中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密（更新版）
【中美角力】美控中國駐休斯敦領館涉間諜活動 暗示與新冠疫苗研究有關
2020/07/25
【中美角力】美控中國駐休斯敦領館涉間諜活動 暗示與新冠疫苗研究有關
【新冠疫苗】請習近平先派菲律賓 杜特爾特求中國貸款
2020/07/28
【新冠疫苗】請習近平先派菲律賓 杜特爾特求中國貸款
【中美角力】外交部列美「10大謊言」 反駁間諜、竊取美新冠疫苗知識產權指控
2020/07/29
【中美角力】外交部列美「10大謊言」 反駁間諜、竊取美新冠疫苗知識產權指控
疫情 傳染病 全球大流行 中美關係 中國外交部 外交 黑客 中國 馬薩諸塞 美國

下一篇文章

【新冠肺炎】內地新增逾百宗確診創近5個月新高 新疆單日添112病例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【香港疫情】鍾南山倡香港全民免費核酸檢測 內地供試劑及人力支持
【香港疫情】鍾南山倡香港全民免費核酸檢測 內地供試劑及人力支持
【新冠疫情】內地連續兩日增過百宗確診　專家稱大連疫情或源自進口海產
【新冠疫情】內地連續兩日增過百宗確診　專家稱大連疫情或源自進口海產
【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑
【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
【北京下雪】北京仲夏7月落「雪」？專家解釋（有片）
【北京下雪】北京仲夏7月落「雪」？專家解釋（有片）