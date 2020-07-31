▲ 路透社：疑與中國有聯繫黑客 圖竊Moderna新冠疫苗機密

路透社獨家報道說，根據美國一名追蹤中國黑客行動的安全官員的說法，疑與中國政府有關聯的黑客在今年早些時候，把研發新冠疫苗的美國生物技術公司莫德納（Moderna）作爲網絡襲擊的目標，以竊取有價值的數據。

上星期，美國司法部對34歲的李曉宇和33歲的董家志提出了11項控罪，指控他們10多年前就開始對世界各地的電腦進行黑客攻擊，並盜取了大量的商業秘密以及其他數據。起訴書說，這兩名被告在最近對三個參與新冠疫苗醫學研究的美國目標發動襲擊。

與美國上周宣布起訴兩中國人有關？

當中，對馬薩諸塞州一家正在研製新冠疫苗的生物技術公司的電腦網絡，「進行了偵察」，看是否存在安全漏洞。

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設在馬薩諸塞州的莫德納今年1月宣布研發新冠病毒疫苗，是最早進行疫苗研發的大公司之一。公司研發的疫苗7月27日進入臨床實驗的最後階段。

莫德納公司向路透社證實，他們正在與美國聯邦調查局進行接觸，並且被告知在上周的起訴書中提到的黑客團體對公司展開的可疑“信息偵察活動。

Moderna的疫苗猴子實驗結果正面

美國政府對莫德納投入了近5億美元。莫德納將展開第三期測試，於3萬名沒有呼吸系統疾病的成人身上測試。自願接受測試者將會隨機選出，一半人於相隔28日的時間注射兩劑100微克劑量的疫苖，以測試疫苖能否有效抵抗新型冠狀病毒，另一半人則接受安慰劑。

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莫德納的猴子實驗結果正面，證實疫苗成功降低病毒傳播風險。

中國也在加緊研製疫苗。中方目前還沒有對這個報道作出反應。中國外交部發言人一貫表示，中國一直是網絡盜竊和襲擊的主要受害者，並說中方堅決反對並打擊黑客行動。

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責任編輯：鄧國強

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