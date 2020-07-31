中美科技戰 美參議員促華府調查Zoom及TikTok中國政府聯繫

中美科技戰停不了，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）與民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）致函敦促美國司法部，調查中國短片社交平台抖音海外版TikTok，以及即時通訊軟件Zoom，以免美國民眾資料外洩。

兩位參議員指出，在新冠肺炎疫情及居家令實施期間，大批美國民眾留在家中，使用Zoom通訊及觀看TikTok。司法部必須調查並確定Zoom和TikTok的業務關係、數據處理行為，以及公司與中國的業務聯繫，是否對美國構成風險。

根據大量的報告，我們非常擔心Zoom和TikTok向（中國）披露了有關美國人的私人信息，並代表中國政府進行審查。

兩人認為，這兩家企業在試圖淡化與中國的關聯。

Zoom在一份聲明中表示，該公司高度重視客戶私隱、安全，樂意與政府機構保持溝通。TikTok回應稱，平台內容與公司決策由美國團隊處理，不受任何外國政府的影響，也從未向中國政府提供用戶資料，「即使接到這種要求也不會這樣做」。

Zoom在美股價周四稍早漲1%，但媒體報道相關消息後一度轉跌逾5%，隨後跌幅收窄，低收1%報250美元。據Zoom向美國政府提交的一份文件，Zoom在中國擁有多個研發中心，有超過700名員工。

美國白宮官員此前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。

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責任編輯：彭文彌