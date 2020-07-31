歐盟首次就網絡黑客攻擊實施制裁 中方：反對動輒單邊制裁

歐盟首次針對網絡黑客攻擊實施制裁，對象包括中國、俄羅斯及北韓三國的相關組織、公司和個人。中國駐歐盟使團發言人回應指，國際社會應當在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作，共同維護網絡空間安全，反對動輒訴諸單邊制裁措施。

發言人還表示，中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的最大受害國之一，始終依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。

兩名華人被指竊取商業敏感資料

被列入制裁名單的，包括俄羅斯一個軍方情報部門及四名為部門工作的個人、一間中國科技公司和兩名華人，以及一間北韓企業。

歐盟聲明指，該俄羅斯情報部門在2017年曾兩次發動網絡攻擊，令多家歐洲公司受到巨大財務損失，又在2015及2016年兩次攻擊烏克蘭的電力網，四名被制裁情報人員，就參與針對禁止化學武器組織的網絡攻擊。

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中國海泰電子科技公司及兩名中國個人亦被列入制裁名單。歐盟指，兩人參與竊取全球多間公司的商業敏感資料，而海泰向他們提供支援。

至於另一間北韓公司Chosun Expo被指支持國際黑客組織拉撒路集團而受制裁。拉撒路集團被認為是全世界一連串重大攻擊的幕後黑手。

